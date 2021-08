Dobojováno! Prezident podepsal zákon o odškodnění obětí nezákonných sterilizací

Ilustrační FOTO: Romea.cz

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal zákon ze dne 22. července 2021 o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zprávu zveřejnil na webových stránkách hradu. Zákon nabyde účinnosto 1. 1. 2022. Skončil tak několikaletý boj za odškodnění obětí nezákonných sterilizacích.

Podezření na nucené sterilizace v Česku, a to především romských žen, zveřejnilo v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů. Desítky žen se pak přihlásily veřejnému ochránci práv, některé se obrátily i na soudy.

Kumar Vishwanathan: "Je to historicky radostný den. Ženy, které se staly oběťmi protiprávní sterilizace, se scházejí již 18 let a nyní se konečně dočkaly zadostiučinění a spravedlnosti. Během tohoto boje, ženy musely překonávat mnoho traumat a stigmatizace."

"Je to historicky radostný den. Ženy, které se staly oběťmi protiprávní sterilizace, se scházejí již 18 let a nyní se konečně dočkaly zadostiučinění a spravedlnosti. Během tohoto boje, ženy musely překonávat mnoho traumat a stigmatizace. Vzpomínáme i na ty ženy, které se nedožily tohoto okamžiku," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz ředitel organizace Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan.

"Tento den má velký význam i pro vyrovnání se s naší temnou minulostí během totalitního režimu. Rádi bychom poděkovali panu prezidentovi za podepsání tohoto zákona. Také bychom rádi poděkovali českým poslancům napříč politickým spektrem, senátorům, členům vlády, Úřadu ombudsmana, mnohým nevládním organizacím, evropským institucím, mezinárodním institucím a osobnostem, všem, kteří nás doprovázeli na této dlouhé cestě," dodal Vishwanathan s tím, že nyní se připravují další kroky, spolu se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou a zástupkyní ombudsmana paní Monikou Šimůnkovou.

Možnost získat odškodné ve výši 300 tisíc korun se týká žen, které byly sterilizovány mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012, tedy v období od platnosti zákona o zdraví lidu do přijetí nové normy pro zdravotnické zákroky. Pro sterilizaci se tyto ženy nemusely podle zdůvodnění rozhodnout svobodně, ale po přesvědčování nebo hrozbě odebrání dětí či dávek.

Žádost by protiprávně sterilizované ženy i muži podávali podle návrhu do tří let od účinnosti zákona. Žádosti bude posuzovat ministerstvo zdravotnictví.

"Plánujeme na začátku září 2021 jednání na Ministerstvu zdravotnictví o dalších postupech, včetně otázky participace o složení komise, která bude hodnotit žádosti o odškodnění," uvedl pro Romea.cz Kumar Vishwanathan, který prozradil, že v pátek proběhne v Ostravě společná oslava k přijetí zákona.

"Budeme se snažit spojit on-line s ostatními ženami a podporovateli našeho společného dlouholetého boje. A zároveň věříme, že tento úspěšný boj obětí protiprávní sterilizace v České republice a kladný postoj ústavních činitelů, bude inspirovat podobný vývoj na Slovensku a jinde ve světě. Zůstaneme solidární se všemi oběťmi nucených sterilizací na světě," uvedl na závěr pro zpravodajský server Romea.cz ředitel organizace Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan.

Odškodnění by se mohlo týkat podle autorů poslanecké předlohy až 400 lidí. Stát by tedy mohl vyplatit nejvýše 120 milionů korun.

Vládní výbor proti mučení navrhl zavést odškodné už v roce 2006. V roce 2009 se za protiprávní zákroky tehdejší kabinet omluvil. Obdobnou předlohu připravil v minulém volebním období tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Vláda ji ale odmítla.