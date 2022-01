"Dobře on, tak na muslimáče“, za tento výrok, který schvaloval útok v Christchurchi uložil soud tříletou podmínku

Ilustrační FOTO: Pxhere.com

Pražský městský soud udělil sedmapadesátiletému Zdeňku Salovi za podporu a propagaci terorismu tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Řidič kamionu v březnu 2019 na internetu vychvaloval pachatele teroristického útoku v Christchurchi na Novém Zélandu, který ve dvou mešitách zastřelil pět desítek lidí. Rozsudek není pravomocný, muž i státní zástupce si ponechali lhůtu na možné odvolání. Sala vinu popírá.

Muž podle obžaloby pod článek o střelbě na Novém Zélandu na webu zvrácený.cz napsal komentář "Dobře on, tak na muslimáče“. Dopustil se tak podle státního zástupce trestného činu podpora a propagace terorismu. Žalobce Miloš Klátik ho za to navrhl poslat na pět let do vězení, soudkyně Jarmila Pavlátová však stejně jako většina soudců v podobných případech uložila podmíněný trest.

"Jde o ojedinělé jednání, kdy schvaloval takto odporný čin," prohlásila předsedkyně trestního senátu. U soudu se podle ní neprokázalo, že by Sala patřil do nějaké extremistické organizace nebo že by psal další podobné komentáře. Muž ale podle ní neprojevil žádnou lítost, proto dostal nejvyšší možný podmíněný trest.

Sala vinu u hlavního líčení popřel. "Nic takového jsem nenapsal," uvedl. Dodal, že z jeho IP adresy mohl komentář odeslat i někdo jiný. Jeho argument však soud neuznal.

Za podporu a propagaci terorismu přes veřejnou síť hrozí trest pět až 15 let vězení. Soudy však zatím v případě schvalování útoku v Christchurchi ukládaly podmíněné tresty. Podle Salova advokáta Aleše Choděry se "našemu zákonodárství nepodařilo odstupňovat tyto trestné činy". "Sazba pět až 15 let je úplně neskutečná, neodpovídá společenskému nebezpeční toho činu," prohlásil. Také podle soudkyně nebyl mužův čin natolik nebezpečný, aby ho poslala do vězení.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Muž byl obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal. Soud ho v srpnu 2020 poslal na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění.