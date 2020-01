Dokument LETY zhlédlo v kině Bio Oko na sto padesát diváků. Diskutovali s pozůstalými po obětech romského holocaustu i odborníky

Čeněk Růžička, Jana Horváthová a Čeněk Pýcha 27. 1. 2020 v kině BIO OKO v Praze během debaty u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu (FOTO: Jan Mihaliček)

Včera u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu proběhlo v kině Bio Oko na pražské Letné promítání dokumentárního filmu LETY. Ten je věnovaný souvislostem odkupu vepřína na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku a desítky let trvajícímu boji za důstojnou připomínku romských obětí holocaustu. Po promítání následoval diskuzní panel s romským aktivistou Čeňkem Růžičkou, ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horváthovou, historikem Ústavu pro studium totalitních režimů Čeňkem Pýchou a vedoucí romistiky na Karlově univerzitě Helenou Sadílkovou.

Na promítání přišlo zhruba sto padesát diváků. Ti měli příležitost ptát se nejen panelistů, ale také trojice tvůrců filmu z ROMEA TV Františka Bikára, Violy Tokárové a Renaty Berkyové.

FOTOGALERIE

V panelu se hosté vyjadřovali mimo další k tomu, jak si představují důstojné pietní místo nebo zda vnímají kupříkladu v práci s mládeží posun ve vnímání genocidy Romů za druhé světové války. Čeněk Růžička s Janou Horváthovou pak s publikem sdíleli svoje zkušenosti s tím, jak se ve svých rodinách vyrovnali a zda vůbec ze ztráty blízkých, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech.

Dokument LETY uvádí do širších souvislostí milníky více jak dvaceti let usilování řady organizací a jednotlivců o to, aby se místo romského holokaustu dočkalo důstojné piety, a seznamuje veřejnost s dosud neznámými skutečnostmi tohoto boje a s jeho hlavními aktéry.

Na příběhu romského aktivisty Čeňka Růžičky přibližuje také pocity pozůstalých, kteří i ve svobodném režimu museli snášet neochotu obyvatel země a politických představitelů odstranit z místa, kde umírali jejich předci, páchnoucí prasečák. Ten se tak stal symbolem české neschopnosti vyrovnat se s vlastní vinou na genocidě Romů.

Dokument obsahuje řadu unikátních archivních záběrů i vlastního materiálu a pochází z dílny ROMEA TV. Autory je trojice Viola Tokárová, František Bikár a Renata Berkyová. Premiéra se uskutečnila 23. října 2019 v kině Pilotů.