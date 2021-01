DOKUMENTY: Ombudsman Stanislav Křeček tvrdí, že ho Šimůnková na radách nezastupovala. Romea.cz má důkaz, že to není pravda

Monika Šimůnková, zástupkyně ombudsmana a ombudsman Stanislav Křeček (FOTO: oficiální Facebook Ombudsmana)

"Samozřejmě nesmysl a lež. Nemohu odvolat někoho kdo není a nebyl členem těchto rad..." reagoval na svém facebookovém profilu veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a sdílel článek Deníku N, který stejně jako zpravodajský server Romea.cz informoval o tom, že "Křeček odvolal svou zástupkyni ze tří vládních rad."

Zpravodajský server Romea.cz má však k dispozici pověřovací listiny, kterými právě Stanislav Křeček v dubnu 2020 pověřuje svou zástupkyni k zastupování v Radě vlády pro lidská práva, Radě vlády pro rovnost žen a mužů a v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.

Navíc i na stránkách www.vlada.cz je Monika Šimůnková uvedena ve dvou radách jako členka a to v Radě pro záležitosti romské menšiny a v Radě pro rovnost mužů a žen V radě pro lidská práva, i když má Stanislavem Křečkem podespané pověření, je uveden sám ombudsman Stanislav Křeček.

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková se dnes ohradila proti připomínkám ombudsmana Stanislava Křečka ke Strategii romské integrace na roky 2021–2030. Šimůnková podle svého vyjádření už nemůže mlčet a zásadně s připomínkami nesouhlasí a to také Křečkovi v interní mailové komunikaci oznámila. Šimůnková uvedla, že jí pak za trest Stanislav Křeček dvolal ze tří vládních rad, kromě jiného i z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kde Šimůnková zastupovala Kancelář veřejného ochránce práv.

Zpravodajský server Romea.cz se snažil dnes sehnat i stanovisko Stanislava Křečka. Ten odmítl na dotazy telefonicky odpovědět, pouze opakoval, že Moniku Šimůnkovou z rad neodvolal. Slíbil však, že na další otázky odpoví písemně. Zatím však ze tří otázek odpověděl pouze na jednu.

"Členem zmíněných rad je z jejich statutu veřejný ochránce práv. Zástupkyně ombudsmana ho v posledních dnech písemně informovala, že se jejich názory liší, a proto nemůže vystupovat jako jeho zástupce. Nadto jde o oblasti působnosti, kterými není pověřena," uvedl pro Romea.cz Stanislav Křeček.

Šimůnková však z jeho interpretací nesouhlasí a znova zopakovala, že měla pověření zastupovat ombudsmana ve všech těchto radách ze 16. dubna 2020. "Pověřil mne, abych se jako člen nebo jako stálý zástupce účastnila jednání těch rad a platnost tohoto pověření trvá do odvolání. Minulý týden v pátek mi bylo e-mailem oznámeno, že tato pověření odvolává," řekla ČTK Šimůnková.

Křeček pro Romea.cz dále uvedl, že se Monika Šimůnková nemá stavět do role oběti. "Byl bych opravdu rád, kdyby si moje zástupkyně přestala neustále stěžovat médiím a stavět se do role oběti, které všichni ubližují, a raději se o to intenzivněji věnovala svěřené agendě," konstatoval pro Romea.cz ombudsman s tím, že členem rad zůstává v souladu se statutem rad sám, případně pověří odborníky, kteří se v Kanceláři veřejného ochránce práv danými agendami zabývají.

Na otázky, zda navrhoval během vytváření strategie nějaká řešení nebo zda si uvědomuje, že kritizuje i práci své vlastní kanceláře zatím neodpověděl.

Stanislava Křečka za vyjádření ke Strategii romské integrace na roky 2021-203 již kritizovali zástupci neziskových organizací, Agentura pro sociální začleňování i členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Ti uvedli, že Křeček nezná své kompetence, k romské strategii se vyjadřuje nepravdivě a soustavně cíleně podkopává důstojnost Romů.