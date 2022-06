Drtivá kritika a nová vládní zmocněnkyně pro lidská práva dotlačila Brno k jednání o situaci romských uprchlic ve městě. Uprchlický tábor u Kuřimi nebude

Stany pro romské uprchlíky v Brně (FOTO: Tomáš Ščuka)

Brněnský magistrát po drtivé kritice za jeho přístup k romským uprchlicím z Ukrajiny prohlásil, že jedná o tom, jak řešit situaci Romek, kteří bydlí ve stanech u Grandu. Jednou z možností bylo vybudování uprchlického stanového tábora v Kuřimi na Brněnsku, kde má magistrát pozemky, možností je i využití už fungujícího tábora u Ostrovačic. ČTK to dnes řekl vedoucí tiskového střediska magistrátu Roman Burián. Vedení Kuřimi ale se záměrem nesouhlasí.

Město ke Grandu na začátku června přesunulo uprchlíky, kteří před tím přebývali na travnatém ostrůvku před hlavním železničním nádražím. Podmínky, ve kterých tam lidé přebývají, od té doby tvrdě kritizují neziskové organizace a dobrovolníci, kteří romským uprchlíkům pomáhají. V úterý se kvůli tomu dokonce konala v Brně demonstrace.

"Tohle nemá jednoduché řešení. Není to ale žádná akutní situace. Nebavíme se o tom, že teď se to musí v minutě vyřešit, ze dne na den. Situace je stabilizovaná. Těch lidí je tam relativně malé množství, v tuto chvíli je o ně nějakým způsobem elementárně postaráno. Bavíme se o dlouhodobějším a koncepčnějším řešení," uvedl v přímé rozporu se svědectvími z místa Burián.

Jednání vyvolala nová zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Magistrát oslovila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která podle Buriána i iniciovala dosavadní jednání města, veřejného ochránce práv, policie, Jihomoravského kraje a dalších. Ve středu se podle Buriána konalo třetí kolo těchto jednání.

"Řešíme kdo, kde a za jakých podmínek se má postarat o osoby z cizích států, které opakovaně přijíždějí do Brna, aby se pokusily získat humanitární dávky od úřadu práce," znovu zopakoval útoky na romské uprchlice Burián.

Burián bez dalších podrobností tvrdí, že při jednom z prověřování skupiny těchto lidí, které provedl úřad práce s cizineckou policií a magistrátním odborem sociální péče, se ukázalo, že ze 107 žadatelů měli nárok na dávky pouze tři lidé.

Brněnský magistrát tak opakuje mantru politiků, že je zde například "spousta" romských uprchlíků, kteří mají ukrajinské a zároveň maďarské občanství. Avšak podle zjištění České televize se jedná o naprosto marginální počty. Podle policie z víc než pěti tisíc žádosti o prověření, bylo pozitivních jen zhruba 150. Jde tedy jen o necelá 3 procenta z prověřovaných.

Město se podle Buriána přiklání k tomu, že pokud nejsou tito lidé v ohrožení života, není povinností Brna jako obce s rozšířenou působností se o ně postarat. Avšak jak již dříve uvedla manželka ukrajinského velvyslance v ČR Olga Perebyjnisová, na Ukrajině není v současné době bezpečné místo a všichni uprchlíci z Ukrajiny jsou v ohrožení života.

Stanový tábor v Kuřimi nebude

Brno podle Romana Buriána chtělo pro romské uprchlíky vybudovat další stanový tábor, tentokrát v Kuřimi, kde Brno vlastní pozemky. Středečního jednání se tak zúčastnil i starosta Kuřimi Drago Sukalovský (STAN).

"Kuřim s tímto řešením nesouhlasí, nebylo by dobré. Výsledkem jednání je, že se na tomto řešení už dál pracovat nebude a budou se hledat jiná," řekl ČTK starosta.

Problémy se podle něj mají řešit tam, kde jsou, a pokud vznikne v jednom městě, není možné ho vyřešit tím, že se přesune do jiného. Dotyční lidé navíc podle něj nechtějí odejít z Brna, při první příležitosti by se stejně vrátili zpět. Třetím důvodem odmítavého stanoviska je podle starosty to, že v Kuřimi s bezmála 11.000 obyvateli je asi 500 uprchlíků z Ukrajiny a město a úřady jsou jimi už vytížené.

Burián uvedl, že technicky i logisticky nejsnazší řešení by ale zřejmě bylo umístit tyto uprchlíky do už fungujícího tábora v Ostrovačicích, které zřídil kraj. V tomto případě ale podle něj nepanuje shoda s krajem, kdy místo funguje jen pro krátkodobé ubytování uprchlíků. Jde o lidi, kteří přijdou na asistenční centrum a nemají v pořádku doklady, čekají tedy na lustraci. Podle Buriána se ale o umístění romských uprchlíků k Ostrovačicím zřejmě ještě bude jednat.