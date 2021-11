Europoslanci: Stanislav Tomáš zemřel stejně jako George Floyd potom, co mu policisté klečeli na krku

Helena Dalli, členka Evropské komise odpovědná za rovnost (FOTO: Philippe STIRNWEISS, Evropský parlament)

Mnozí poslanci Evropského parlamentu přirovnali během úterního plenárního zasedání Roma Stanislava Tomáše z Teplic, který zemřel v červnu po zásahu policie, k afroameričanovi Georgi Floydovi. V debatě o policejním násilí páchaném na Romech někteří z europoslanců připomínali, že zatímco smrt Floyda, který rovněž zemřel po policejním zákroku, vyvolala zejména v USA mediální bouři a rozsáhlé protesty, o osudu českého Roma skoro nikdo nehovoří. Česká policie dříve uvedla, že mezi policejním zákrokem a Tomášovým úmrtím podle závěrečné pitevní zprávy neexistuje žádná souvislost. S tím nesouhlasí právník pozůstalých.

Stanislav Tomáš byl 19. 6. 2021 při zatýkání policisty v Teplicích násilím spoután a později zemřel. Záběry, které zveřejnil zpravodajský server Romea.cz, z jeho zatčení byly sdíleny na sociálních sítích a široce kritizovány českými i mezinárodními aktivisty a organizacemi, což vyvolalo protesty po celé Evropě. Na videu je vidět, jak policista klečí Stanislavovi na krku způsobem připomínajícím zákrok, při kterém byl v květnu 2020 zabit afroameričan George Floyd.

Policejní mluvčí v říjnu uvedla, že podle znaleckého posudku smrt nastala v přímé souvislosti s intoxikací pervitinem. Právník rodiny však podle zpravodajského serveru Romea.cz s tímto závěrem nesouhlasí.

Europoslanec Juan Fernando López Aguilar: "Stanislav Tomáš, evropský občan, Rom, občan České republiky zemřel po brutálním policejním zákroku."

"Přátelé, slyšeli jste o případu mladého Roma Stanislava Tomáše z českých Teplic? I on, podobně jako George Floyd, umírá poté, co mu policisté klečeli na krku. Tak, jak je to zvykem, i v tomto případě kontrolní orgány selhaly, respektive nezačaly prověřovat sporný zásah policie," uvedl europoslanec Peter Pollák ze Slovenska ze strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

"Stanislav Tomáš, evropský občan, Rom, občan České republiky zemřel po brutálním policejním zákroku. Byl udušen," prohlásil dnes španělský poslanec Juan Fernando López Aguilar ze Španělské dělnické socialistické strany. "Připomněl bych případ George Floyda s jedním rozdílem - že v Evropě nezazněly hlasy, nevzniklo hnutí s heslem ´Nemohu dýchat´," doplnil španělský poslanec, podle něhož jsou Romové oběťmi systematických útoků.

Také viceprezident Evropské komise Margaritis Shinas podotkl, že kdyby nebylo europoslanců, o Tomášovi by se zřejmě vůbec nediskutovalo. Shinas připomněl, že stejně jako Floydovi i Tomášovi klečel policista na krku.

Komisařka pro rovnost Helena Dalli uvedla, že hodně očekává od závěrů nezávislého šetření policejního zásahu, které vede zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková.

Jako další příklady toho, kdy se Romové stali terčem násilí ze strany policie, dnes poslanci upomínali například kauzu z Košic z roku 2009, kdy policisté nutili skupinu romských chlapců svlékat se donaha a vzájemně se fackovat. Slovenský europoslanec Peter Pollák ze strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti připomněl, že tehdejší oběti se spravedlnosti na Slovensku nedočkaly a policisté byli očištěni.

"Všechny evropské případy, které jsem zde zmínil, jsou známy jen díky náhodně pořízeným videím. Pokud by tato videa nebyla, tak dnes bychom o těchto případech ani nemluvili. Neselhávají pouze kontrolní orgány, neselhávají pouze černé ovce v policejních sborech, ale selhává monitoring zásahu policistů, které nemáme pod kontrolou. Každý evropský policista musí být vybaven kamerou tak, aby i jeho zásah mohl být kdykoliv vyhodnocený," doplnil Peter Pollák.

"Násilí páchané na menšinách není v Evropě 21. století akceptovatelné," upozornil v diskuzi slovinský ministr zahraničních věcí Anže Logar.

Český europoslanec Vondra o diskuzi vůbec nevěděl

Europoslanci z České republiky se od diskuze nezapojili. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) dokonce uvedl, že si proběhlé diskuse na evropské půdě poprvé všiml až v českých médiích.

„Tady to není téma. Nějaký blouznivý levicový poslanec ze Španělska něco řekl a někdo si toho všiml,“ uvedl Vondra pro server Novinky.cz. „Je to spíše věc politického aktivismu svého typu než cokoliv jiného,“ dodal Vondra s tím, že věří českým institucím a úřadům, které se podle něj jasně vyjádřily a případ vyšetřily.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) si vzali socialisté společně se zelenými a komunisty úmrtí Stanislava Tomáše jako velké téma bez ohledu na všechny důkazy. Zdechovský podle serveru Novinky.cz uvedl, že někteří jeho zahraniční kolegové z Evropského parlamentu Českou republiku stále vnímají jako rasistický stát vůči Romům, což odmítá.

„Dával jsem europoslancům příklady o zapojení Romů ve společnosti, ale tvrdili mi, že to je propaganda. Většinou se pak odkazovali na zprávy neziskových organizací, pro které je segregace a rasismus téma,“ řekl Tomáš Zdechovský.

