Exekuce čeká milostivé léto. Zastavování marných exekucí by pomohlo tisícům dlužníků. Novelu exekučního řádu senátoři vrátili poslancům

Exekuce (Koláž: Romea.cz)

Zastavování dlouhodobě nevymahatelných exekucí by se mělo vztahovat i na starší případy. Novelu exekučního řádu včera senátoři vrátili i s dalšími změnami k opětovnému projednání poslancům.

Dál se přitom počítá s takzvaným milostivým létem – tedy ukončením stovek tisíc marných exekucí, které vznikly pro původní výši dluhu do 1 500 korun. Týkat by se to mohlo stovky tisícům marných exekucí. V plánu je i zlidštit takzvané mobiliární exekuce, při nichž se věci zabavují přímo u dlužníků v místě bydliště.

Naopak sporné zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů u zákonodárců neprošel. Někteří senátoři, kteří takzvanou teritorialitu dlouhodobě podporují, se tentokrát vyjádřili proti. Obávali se totiž, že by tím mohli shodit ze stolu celý balík exekučních změn, které považují za prospěšné.

Navrhovaná předloha Senátem má zavést šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Exekuce označené za bezvýsledné, by se mohly prodloužit, maximálně by tam mohly trvat 12 let. První šestileté a delší exekuce by se mohly podle Senátu zastavovat už v roce 2023, tedy rok po účinnosti novela exekučního řádu.

Senát upravil také omezení vymáhání dluhu prodejem movitých věcí včetně šperků nebo sbírek obrazů, které by se mělo týkat pouze fyzických osob, nikoli i právnických. Podle navrhované předlohy by dlužník mohl odvrátit prodej movitých věcí v případě, že by nad rámec zákonných srážek z příjmů měsíčně hradil aspoň 1500 korun. Věřitelé by získali 30 procent z pohledávky do 1500 korun zpět od státu ve formě daňové úlevy. Podobně by na tom byli i exekutoři, kterým by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním dlužné částky. Navrhovaná změna by se dotkla i snížení penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění.

Předseda sněmovního podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení Marek Výborný (KDU-ČSL) je přesvědčený, že senátní znění předlohy má ve Sněmovně velkou šanci na přijetí.

„Verze byla předem diskutována se zástupci všech poslaneckých klubů a věřím, že nalezne podporu,“ řekl na tiskové konferenci v horní komoře.

Rozhodnutí Senátu o úpravě pravidel exekucí přivítali i zástupci organizací na pomoc lidem v nouzi. Vrácenou senátní verzi označili za významný posun, který by mohl pomoci tisícům dlužníků a zároveň by ulevil exekučnímu systému.

Naopak podle České asociace věřitelů představuje předloha, kterou senátoři vrací poslancům za nepřijatelný zásah do práv věřitelů. Exekutorská komora ČR chce jedno z ustanovení napadnout dokonce u Ústavního soudu. Právě komora očekává kvůli novele exekutorského řádu zvýšení výdajů na vymáhání práva u exekutorů i všech účastníků řízení. Upozorňuje na to, že bude docházet k mnohým nedorozuměním, protože si jednotlivé body novely odporují a bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe.

Podle údajů exekutorské komory má exekuce přes 749.400 lidí, tedy sedm procent obyvatel země. Exekucí je celkem 4,5 milionu. Dluh činí dohromady přes 319,2 miliardy korun.