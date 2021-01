Exekuce: Chráněný účet má dlužníkům ochránit nezabavitelné minimum finančních prostředků

Exekuce (Koláž: Romea.cz)

Celkem 800 tisíc Čechů má více jak 10 milionů exekucí. To činí z problematiky exekucí závažný celospolečenský problém, který se uvadající ekonomikou a pandemií prohlubuje. Dosavadní legislativa umožňující exekutorům často drastický postup při zabavování dostupných finančních prostředků i majetku vede dlužníky k práci načerno. Za ní pak dostávají odměnu v hotovosti, mít standardní účet nepřichází v úvahu.

To by se razantně mělo změnit s příchodem takzvaného chráněného účtu. Jde o zvláštní bankovní účet, na kterém by mohli mít lidé v exekuci nezabavitelné peníze beze strachu, že jim i na ně "sáhne" exekutor. Doposud to bylo tak, že zaměstnavatel strhne dlužníkovi ze mzdy exekuční srážky a na účet pošle nezabavitelné minimum. Ovšem i na tuto částku může proti elementární logice věci exekutor sáhnout. Aby problémů nebylo málo, banky si za vedení účtu postiženého exekucí účtují v průměru 250 korun měsíčně. Navíc za každou odpověď banky exekutorovi na otázku, zda má dlužník a účtu nějaké peníze a kolik, si banka z dlužníkova účtu strhne dalších 300 korun.

Poslanci Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO) předložili návrh na uzákonění institutu chráněného účtu, který má dlužníkům pomoci. Nezabavitelné minimum by na tomto účtu zůstalo skutečně nezabavitelné. Sněmovna návrh podpořila, v polovině prosince i Senát, který ovšem navrhl úpravy a návrh se tak vrací do sněmovny. Má ale většinovou podporu, takže se očekává jeho schválení.

Organizace zabývající se problémem exekucí vznik chráněného účtu oceňuje. "Zřízení chráněných účtů vítám. Dlužníci si tak budou moci normálně posílat peníze z účtu na účet a platit platební kartou. Je to základní věc, kterou jim upíráme. Nyní musí kvůli zaplacení složenek běžet na poštu, kam se třeba v případě, kdy pracují na dvanáctihodinové směny, ani včas nedostanou," řekl pro server Aktualne.cz Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá lidem ve výkonu trestu, mimo jiné s jejich případnými dluhy.

Výhodami chráněného účtu jsou větší finanční svoboda a jistota pro dlužníka, ale také nižší riziko, že si dlužník bude nucen půjčovat u lichvářů, protože se nedostane ke své výplatě.