Federace židovských obcí v ČR: Použití žlutých hvězd na demonstraci v Praze je exemplární zneužití a relativizace symbolu holocaustu spojenou s utrpením miliónů lidí

Někteří účastníci demonstrace, která se uskutečnila 8. ledna 2021 na Václavském náměstí, měli připnuté žluté hvězdy s nápisem "neočkovaný". (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Federace židovských obcí odsoudila páteční pochod proti vládním opatřením, kde měli někteří účastníci na hrudi připnuté žluté hvězdy s nápisem „neočkovaný“. Již před tím jednání demonstrantů odsoudilo několik politiků. Jak již dříve informoval zpravodajský server Romea.cz protestu za prezidenta Trumpa a proti očkování proti koronaviru se zúčastnili také extremisté dříve bojující proti islámu, uprchlíkům nebo Romům.

"Federace židovských obcí a Nadační fond obětem holocaustu odsuzují exemplární zneužití a relativizaci symbolu holocaustu spojenou s utrpením miliónů lidí. Je evidentní, že je třeba naši společnost neustále vzdělávat a doporučit všem, co se k tak nízkým projevům uchylují, navštívit místa spojená s nacistickou genocidou u nás i v zahraničí. Děkujeme všem, kteří veřejně tyto projevy odsoudili během dnešního šabatu," uvedla na sociální síti Facebook federace židovských obcí.

Již dříve jednání účastníků demonstrace odsoudila předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. "Nechápu, co se honí hlavou člověka, který si na demonstraci připne Davidovu hvězdu. Do Auschwitz-Birkenau jsem vzala o 13 let mladší sestru, abych jí ukázala kam až může vést lidská nenávist. Tihle “hrdinové” by tam měli povinně a komu to na tom místě nedojde, tomu není pomoci," napsala již v pátek Adamová Pekarová na sociální síť Twitter.

Tvrdý postoj k jednání demonstrantům vyjádřil i izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron. "Používání žluté Davidovy hvězdy jako protest proti očkování je neúcta a urážka památky obětí holocaustu,“ napsal na Twitteru izraelský velvyslanec.

The use of the Yellow Star of David in anti-vaccination protests is a disgrace and an insult to the memory of the victims of the Holocaust.

