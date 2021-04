Fenomén TikTok. Multikulturní prostor (nejen) pro mladé Romy

Ilustrační foto (FOTO: Pixabay)

TikTok (čti tyktok) je poměrně nová sociální síť. Funguje jen na mobilních telefonech a jejími uživateli jsou hlavně mladí lidé. Baví se videi, která nejsou delší než minuta a nad nimiž někdy náhodným návštěvníkům sítě zůstává rozum stát. Mají však svá pravidla, a pokud zaujmou a stanou se trendem, opičí se po nich celá planeta.

TikTok pochází z Číny – ze země, ve které se kopírování a nápodoba považuje za známku kvality. Na stejném principu vznikají i zábavná videa, která uživatelé sítě vytvářejí a sdílejí. V praxi to vypadá tak, že někdo natočí krátkou scénku, například na patnáct až šedesát sekund zatančí. Pokud se video zalíbí, což udává počet srdíček, „lajků“, stane se trendem. Ostatní uživatelé se ho pak snaží co nejlépe napodobit nebo zparodovat, dát mu nějakou svou přidanou hodnotu. K největším hitům českého a slovenského TikToku loňského roku patří parodie zkrachovalé milionářky a slovenské podnikatelky Nory Mojsejové nebo napodobování videí, která točí Jan Bendík se svým bratrem Marcelem. Další top témata jsou třeba videa na motivy Harryho Pottera, roztomilá zvířátka nebo taneční výzvy.

TikToková videa se v České republice ujala už v roce 2019, kdy tuto aplikaci používalo podle serveru digitalninomadstvi.cz více jak 25 % dětí a dospívajících. Nejvíc se rozšířila během první vlny covidové epidemie na jaře minulého roku a počet jejích uživatelů dál roste, a to i mezi dospělými. Uživatelé měli a mají spoustu času přemýšlet nad tím, jaké video natočí, jakým způsobem vyjádří, jací jsou, co právě prožívají. „Nejlépe tak, aby se mé video stalo hitem a ostatním se líbilo,“ vysvětluje mladý romský uživatel. Fenomén se totiž ve velké míře týká i romské mládeže. Udává se, že celosvětově má nyní celkem již něco přes 850 miliónů uživatelů.

Platforma pro sebevyjádření

Obsah videí se časem proměňuje, poslední dobou se zabývají i politikou, zdravotnickým systémem, školstvím nebo osobními tématy jako je sexuální orientace, náboženství nebo etnicita. Při sledování takových videí si nemůžete nevšimnout hrdosti, se kterou zde influenceři vystupují – beze strachu z nátlaku svého okolí. Uživatelé mají odvahu mluvit otevřeně, možná i vlivem multikulturního prostředí, které není tak spjaté s jejich konkrétním offline světem jako třeba v případě Facebooku.

Všechny příspěvky na TikToku jsou veřejné může je vidět každý uživatel, pokud si je dotyčný nezablokuje. „To, co si dovolím sdílet na TikToku, bych na Facebooku určitě nesdílel. Cítím se zde více sám sebou a nemám strach z nějakých špatných komentářů,“ přibližuje Roman (18). „Necítím se zde být vázaná nějakým morálním přesvědčením vůči ostatním, není to jako na Facebooku, kde máte mezi přidané přátele osoby z vašeho okolí. Na TikToku je to zkrátka více inkognito, takže se zde nebojím vyjádřit cokoli,“ přitakává i Aneta (24). TikTok se tak může stát novým prostorem pro sebevyjádření a etnickou hrdost, kterou je možné pojmout zábavným formátem. Když se třeba mladý Rom rozhodne sdílet názor na svůj původ, kulturu, jazyk nebo specifický humor na Facebooku či Instagramu, stane se terčem posměchu, rasistických narážek a slovních útoků v komentářích.

Těch se může dočkat i na TikToku, který neumožňuje případný nenávistný obsah odstraňovat nebo nahlašovat či blokovat uživatele. Autor i uživatelé však reagují v komentářích a původní příspěvek hájí. Možná zde cítí větší nezávislost a podporu komunity. Přístup bez restrikcí a cenzury je svým způsobem podpora svobody slova, i když ani TikTok není sociální síť, která by se zcela obešla bez vnitřních pravidel a nemusela se zabývat závadností obsahu. I zde došlo k zablokování uživatele právě kvůli nevhodnému obsahu videa, který obsahoval etnickou a rasovou nesnášenlivost.

Bezpečný pro děti?

Ani TikTok však není bez rizika. Nedávno svět šokovala zpráva o úmrtí desetileté dívky z Itálie, kterou našli uškrcenou v koupelně poté, co vyzkoušela nebezpečnou výzvu právě z TikToku. Následování nápadů influencerů, jako třeba toho s igelitovým sáčkem na hlavě, aby se při oblékání nerozmazal make-up, se mohou stát dětem osudné a rodiče nutí k obezřetnosti. Dalo by se namítnout, že dívka byla na sociální sítě příliš malá a neměla mít k takovému videu přístup. K založení účtu na TikToku, podobně jako i jinde, je nutné být starší 13 let. Věková hranice je však spíš formální a není problém ji jednoduše obejít, protože se nijak neověřuje.

Odpovědnost je tak stále na rodičích – zda mají život svých dětí na internetu a sociálních sítích pod kontrolou. I na TikToku může probíhat šikana, vydírání, odcizení a zneužití uživatelského účtu a také informací, které mohou dítě ohrozit i v jeho životě mimo online prostředí. Tohoto nebezpečí se vedle obav z vlivu Číny a jejího vměšování se do záležitostí, které by se dotkly národnostní bezpečnosti a ochrany osobních údajů uživatelů TikToku, obával i bývalý prezident USA Donald Trump. Ten proti společnosti ByteDance ze Šhangaje, která aplikaci vyvíjí a vlastní brojil v takové míře, že v USA hrozil její zákaz. Podobný postoj k ní zaujímá i Indie, kde je zakázána od června 2020.

TikTok inspirující

Představuje tedy síť TikTok spíše výše uvedená nebezpečí a prostor pro šíření dezinformací? Je sledování povrchních videí mrhání času našich dětí, který by mohly věnovat něčemu prospěšnějšímu, nebo převažují přínosy? Za významné plus (kterého si všiml i ministr zdravotnictví Blatný, bohužel ho však pro očkovací kampaň proti covidu využil dost nešťastným způsobem) je považován její potenciál oslovovat a formovat mladé lidi.

Některé zahraniční zpravodajské stanice se proto snaží jeho prostřednictvím oslovit právě nejmladší generaci, ale jak se ukazuje, vměstnat do minutového formátu videa informaci bez zavádějícího zjednodušení a zároveň pobavit (a tím zvýšit jeho šíření), je pro ně zapeklitým oříškem. Snaží se o to i sami uživatelé, ať už vědomě či nevědomě, a svou tvorbu zodpovědně směřují k posilování zdravého životního stylu, k podpoře vzdělávání, respektu ke zvířatům a k dodržování demokratických hodnot.

Jako jeden z mnoha kladných příkladů uveďme nejmenovanou uživatelku, řádovou sestrou, která ve svých krátkých videích ukazuje, že i řádové sestry jsou lidé jako my a mají svá přání a své bolesti. Na slovenském i českém TikToku je velmi populární, protože z jejích vyjádření čiší laskavost, čistota duše a pozitivní energie. Pro mladé tvárné lidi se tak tito novodobí „kazatelé“ mohou stát pozitivním vzorem, který budou chtít následovat ve svém budoucím zaměstnání, ve vzdělání, v módě nebo ve sdílení stejných životních názorů.

Jaké bude směřování sítě, až jeho uživatelé odrostou? Stane se TikTok někdy ve větší míře nástrojem politické změny? Kdo ví, necháme se překvapit.

TikTok byl druhou nejstahovanější aplikací v roce 2019 (738 milionů stažení), celkem si ji již nainstalovaly dvě miliardy lidí. V září roku 2020 byl TikTok 173. nejnavštěvovanější stránkou na světě. V ČR ji má podle agentury Httpool staženo přes 1,1 milionů uživatel.

TikTok Multikulturno than (na ča) predal o terne Roma

O TikTok (gen „tyktok“) hin socijalnosjeťa, abo netos, savo hin nevo. Džal ča pro mobilna telefoni the nekhbuter la dikhen o terne manuša. Bavinen pen le charne videjenca, na džan buter sar jekh minuta u o manuša, save o TikTok dikhen perševar, hine olestar diline. O videja kampel te kerel regulernes avka sar kampel, u te hine le manušenge pre dzeka, ta lendar hin trendos, savo pale the pale keren o manuša pre calo luma.

O TikTok avľa khatar e Čina – them, kaj dikhen te buter manuša keren oda jekh, sar lačhi kvalita. Pre kada principos pen keren the o pherasune videja, save o manuša keren the bičhaven jekh avreske. Hin oda avka, hoj vareko kerel charno videjos, šaj upre khelel abo so jekhaver vaj dešupandž sekundi dži šovardeš sekundi. Te o videjos chudel but jilora, o „lajki“ hin olestar trendos. Sako pro netos paľis tiš khelel, abo kerel pro videjos e parodija, kamel te kerel mek feder. Nekhbareder hiti pro Čechi the e Slovensko pro TikTok has oka berš e parodija pre Nora Mojsesovo, miľijonarka pal e Slovensko, savi ačhiľa bijo love, abo o videja, so keren o manuša avka, sar o Jan Bendikos peskere phraleha le Marceloha. Aver top videja hin pro motiva le Harry Potteroha, guľi cikňi dživirina, abo kheľibnaskere videja.

TikTokova videja pro Čechi dikhenas rado o manuša imar andro berš 2019, kana kaja aplikacija sas andro telefoni – sar phenel o servros digitalninomadstvi.cz – ko buter sar 25 % čhavore the terne manuša. Nekhbuter la dikhenas o manuša, sar has peršo karantena andre covidovo epidemija pre jara oka berš, u kamen la buter the buter manuša, imar na ča o terne. Le manušen has časos te duminel, savo videjos te kerel, sar sikhavena vareso pal pende, so predživen. „Nekhfeder avka, te hin miro videjos le manušenge pre dzeka," phenel terno romano manuš, so les hin o TikTok. Kada hin fenomenos the perdal terne romane manuša. Phenel pes, hoj pre luma pre leste akana dikhen buter sar 850 miľijona manuša.

E platforma sar kamav, te man o manuša te dikhen

O videja nane ča pre jekh tematos, andre ala ďivesa pen keren the pal e poľitika, sasťipneskero sistemos, pal e škola. Tiš pal le manušengere temata sar hin e seksualno orijentacija, Devleskero paťaviben či e etnicita. Te pre ola videja dikhen, avel tumenge pre goďi, sar hine o influencijera barikane – na daran, hoj lenge aver manuša rakinena. O manuša pro netos vakeren pal savoro bijal e dar. Šaj oda avel the vašoda, hoj o netos hin multikulturno, u nane ajci konkretno sar lengeri ofline luma pro Facebookos.

Savore videja pro TikTok šaj dikhel ko kamel, te len manuš, so kerďa o videjos, na phandel. „So dav the cirdav tele pro TikTok, pro Facebookos bi oda šoha na keravas. Šunav man odoj feder u na darav, hoj mange vareko irinela vareso nalačho," phenel o Roman (18). „Na šunav adaj ňič mujal miro moralno ľikeriben, nane oda sar pro Facebookos, kaj tumen hin maškar o amala o manuša, save tumen prindžaren. Pro TikTok oda hin buter inkognito-san garude, ta na darav te phenel, so mange avel pre goďi," kerel le šereha the e Aneta (24). O TikTok šaj hin nevo than, kaj pen o manuša na darana te del pal peste duma. Šaj le pherasenca sikhaven the pengeri etnicita. Te kamel terno Rom te vakerel pal peskeri identita, kultura, e čhib, abo specificka pherasa pro Facebookos, abo pro Instagramos, maj lestar odoj keren o pherasa, phenen rasisticka lava, rakinen leske andro komentara.

Kada šaj avel the pro Tik Tok, te odoj vareko irinel na paťivaha, našťi pre leste phenes, našťi leskero irišagos makhes tele, na den pen odoj o komentara te phandel andre. O autoris the aver manuša, save odoj hine, den o reakciji the terďon paš o autoris u zaačhen o videjos. Manuš odoj šaj šunel buter phundrado than the oda, hoj paš leste e komunita ľikerel. Te šaj phenes sa, so kames, u nane odoj ňisavi cenzura, ta tut šunes zoraleder. No pro TikTok hin tiš o reguľi, tiš odoj kampel te ľikerel le manušengeri paťiv. The odoj phandle manušeske o učtos vaš na paťivalo videjos, kaj has rasisticko the mujal etnicko negativna stereotipi.

Hin oda lačho than predal o čhavore?

The pro TikTok pes šaj ačhel vareso but nalačho. Na čirla e luma genelas o hiros, hoj jekh čhajori khatar e Italija muľa. Rakhle la andre kupeľka, sas čori umblaďi. Kamľa te probinel jekh vizva khatar o TikTok. Na savoro, so hin pro TikTok, kampel te kerel. Sar oda, sar peske jekh influencijeris thoďa igelitovo gono pro šero, bo peske na kamelas te mosarel o mejkapos. Kada šaj hin predal o cikne čhavore bari bibacht u le dajenge the le dadenge kampel pal kada te bajinel. Vareko šaj phenel, hoj e čhajori has cikňi u kada netos na has predal late. O učtos pro TikTok penge šaj keren o manuša, sar lenge hin dešutrin berš. Kada hin ča e formalita u ňiko palal na bajinel.

O daja the o dada pre kada kampen te merkinel-či len hin e kontrola, sar the kaj pen lengere čhavore pro internetos bavinen. The pro TikTok šaj hin e šikana/kana maren tele le manušeskeri paťiv. Šaj le čhavorestar vareko vareso mangel, šaj vareko irinel andal leskero učtos u tiš šaj aver manuša chuden o informaciji, save šaj le čhavoreske anen e bibacht andro dživipen, či pro online than. Hoj kada šaj anel e bari bibacht the perdal o thema, dikhelas the o americko prezidentos o Donald Trumpos. Daralas, hoj e Čina chudela o informaciji pal e USA. Oda na kamelas. Mujal e ByteDance andre Šhangaja, savi e aplikacija kerel, zorales džalas, u kamelas la andre USA te zakazinel. Avka oda dikhen the andre Indija, kaj e aplikacija nane legalno le junostar 2020.

O TikTok sar e inšpiracija

Hin, abo nane o TikTok bibachtalo, anel abo na anel o dezinformaciji? Te dikhen amare čhavore pro videja, hin abo nane oda našado časos, andre savo bi lenge kampelas vareso feder te kerel? Lačho hin (oda dikhľa the amaro miňistros pal o sasťipen o Blatný, kajča andre kampaňa pal o covid le TikTokoha na kerelas igen mištes), kaj o TikTok šaj del o informaciji but terne dženenge u šaj len del e goďi, kada hin leskero potencijalos.

Varesave avrethemengere staňica, save phenen o hira, kamen le terne manušenca pro TikTok te avel andro kontaktos, no te kerel jekh minutovo videjos, avka, te hin le ternenge pre dzeka u te phenel o informaciji andro charno pheras (te peske les bičhavkeren), nane loki buťi. Kada keren the o manuša, so len hin o TikTok, či imar olestar džanen, abo na džanen, bo hin videja, kaj o manuša ašaren lačho dživipnaskero štilos, lačho študijum, rešpektos kije džvirina, u kamen, te maškar o manuša hiňi e demokracija.

Sar jekh kajso ačhiben šaj phenas pal jekh „řádovo sestra“ . savi paťal le Devles. Sikhavel andro peskere videja, hoj kajse manušňa sar joj hine sar sako aver manuš. Tiš len hin lengere kampľipena the o dukha. Pre slovensko the čechiko TikTok hin but popularno, bo hin igen lačhi kijo manuša, hin la žužo voďi the pozitivno energija. Vaš o terne manuša, so penge mek den te phenel, ta ala neve „kazatelé“, so vake¨ren pal o Del, šaj aven perdal lende sar pozitivno idealos. Kamena oda te kerel sar jon, či džala pal e buťi, pal o sikhľuvipen pro školi, pal e moda, abo kamena te dživel sar jon.

Sar kada netos dičhola avri, te o terne barona? Ela o TikTok varekana sar poľiticko inštrumentos? Ko džanel, kampel amenge ča te užarel.

O TikTok has dujto nekhbuter tele cirdľi aplikacija andro berš 2019 (738 miliona tele cirdľipen) u akana imar duje milijardi manušen hin e aplikacija TikTok. Andro septembris andro berš 2020 has o TikTok pre 173 than pre luma, maškar o seri, pre save o manuša dikhen pro internetos. Andre ČR hin kaja aplikacija, sar phenel e agentura Httpool, buter sar 1,1 miľijonos manušen.

