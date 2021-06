Fotbaloví chuligáni a neonacisté uspořádali protiromskou akci v Hradci Králové. Kvůli kriminálním činům jednotlivců se snaží vyvolat protiromské nálady ve městě

Asi 150 fotbalových hooligans a neonacistů pochodovalo v sobotu 5. 6. 2021 Hradcem Králové (FOTO: Repro video CNN Prima News)

Asi 150 fotbalových hooligans a neonacistů pochodovalo v sobotu 5. 6. 2021 Hradcem Králové. Protiromský pochod uspořádali kvůli několika konfliktům z poslední doby, do kterých měli být zapleteni Romové. Policie přitom tři útočníky již dopadla a dva z nich omezila na svobodě. Neonacisté přesto dál vyhrožují, že pochody by mohly pokračovat, pokud nebude policie aktivnější.

Neonacisté a fotbaloví chuligáni se sešli v sobotu odpoledne na hradeckém vlakovém nádraží odkud asi v 16:30 vyrazili na pochod městem. Od hlavního nádraží šli přes pěší zónu až k Adalu, kde se konflikty odehrály. Na extremisty dohlížely po celou dobu desítky těžkooděnců. Během nenávistného pochodu extremisté skandovali hesla jako Stop černému rasismu, Češi pojďte s námi, My jsme tady doma. Kromě dalších rasistických hesel skandovali i jméno oběti útoku.

Národní a sociální fronta Podle zprávy Ministerstva vnitra o extremismu za rok 2019 Národní a sociální fronta (NSF) významnou měrou přispěla k oživení neonacistického hnutí v ČR v roce 2019. Toto uskupení ve svých řadách sdružuje i zkušené aktivisty, kteří na extremistické scéně působí už několik let. NSF rychle navázala a utužovala přátelské vztahy se zahraničními protějšky. Už v roce 2018 se na mezinárodním neonacistickém setkání konaném v německém městě Riesa představitelé NSF setkali s příslušníky tzv. Ruského imperiálního hnutí, které zařadily Spojené státy na seznam teroristických organizací.

Podle informací ze sociálních sítí totiž jeden z napadených, který skončil s vážným zraněními v nemocnici, údajně patří právě k fotbalovým hooligans a je členem skupiny Crime boys (Kluci zločinu). Tito tzv. fotbaloví fanoušci se často účastní domluvených bitek s fanoušky jiných klubů.

Na místě konfliktů pronesl projev člen Národní a Sociální fronty. Ta podle Ministerstva vnitra patří v poslední době k jedné z nejaktivnějších neonacistických organizací v ČR.

"Požadujeme řádné potrestání kriminálníků, není totiž možné, aby tlupa asociálů přepadala slušné lidi a cítila se naprosto beztrestně," uvedl například v protiromském projevu, který jeden z demonstrantů například přerušil rasistickým výkřikem "Kurvy černé!". Fotbaloví "fanoušci" po projevu odpálili pyrotechniku.

Neonacisté a fotbaloví chuligáni se pak pokusili vydat do místa, kde údajně bydlí jeden z Romů zapletený do konfliktů. Policejní těžkooděnci jim však zahradili cestu. Akce skončila kolem 19 hodiny a účastníci pochodu se pak rozešli do místních restaurací.

Sami extremisté si akci na sociálních sítí velmi pochvalují. Zvlášť se jim líbil přístup novinářů, kteří podle nich "o akci informovali více než kladně..."

"Celá akce byla varováním, že pokud se situace nezlepší, sejdeme se znovu v ještě větším počtu... Hradec je naše město!" uvedli extremisté na sociálních sítích.

Neonacisté a fotbaloví chuligáni využili ke svému zviditelnění několik konfliktů v Hradci Králové z poslední doby, které ale policie velmi rychle objasnila a účastníky bitek se podařilo identifikovat a dopadnout.

"Jednalo se o 14letého a 17letého chlapce z Hradce Králové, kteří navíc společně s 32letým mužem o týden později na křižovatce ulic V Kopečku a Československé Armády napadli po vzájemné slovní rozepři dva muže ve věku 51 a 44 let. Oba muži po utržení několika kopů a úderů pěstí skončili v nemocnici. Mladší z nich s těžkým život ohrožujícím zraněním a s nejistou prognózou vývoje jeho zdravotního stavu," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová na policejním webu už 31. května.

"Nejstarší útočník je obviněn ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 3 do 10 let. Muž je stíhán na svobodě. Ve vazbě však po obvinění ze spáchání provinění těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví skončil 17letý mladík, protože se trestné činnosti dopouští opakovaně a to se stále vzrůstající intenzitou a brutalitou. Nejmladší nezletilý útočník, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný a který se tedy dopustil činu jinak trestného - pokus těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a ublížení na zdraví s následkem těžké újmy na zdraví, byl umístěn v diagnostickém ústavu," dodala Kormošová.

Akce neonacistů v Hradci Králové je po dlouhé době jedna z mála, kdy se extremisté na principu kolektivní viny snaží využít kriminálních činů jednotlivců k vyvolání nenávisti proti celé romské komunitě. Největší vlna podobných protiromských akcí proběhla v roce 2011 na Šluknovsku, později veřejně vyjadřované protiromské nálady překryla migrační krize a pandemie COVID-19, na kterou se nyní extremisticky zaměřené subjekty soustředí.