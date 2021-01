FOTOREPORTÁŽ: Židovské hvězdy, extremisté dříve bojující proti islámu, uprchlíkům nebo Romům. Bizarní demonstrace za Trumpa a proti opatřením souvisejícím s koronavirem

Několik desítek lidí se sešlo 8. ledna 2020 na Václavském náměstí v Praze k protestnímu pochodu. Účastníci jím chtějí vyjádřit podporu končícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a připomenout bývalého slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského. Demonstranti také požadují konec opatření kvůli koronaviru. (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Desítky lidí se dnes odpoledne sešly na bizarní demonstraci v Praze, kde protestovaly proti vládní opatření proti šíření koronaviru, vyjádřili podporu bývalému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, zpochybňovaly výsledky amerických prezidentských voleb a okolnosti úmrtí bývalého slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského. Jejich průvod prošel z Václavského náměstí před americké velvyslanectví na Malé Straně a skončil před slovenskou ambasádu v Bubenči.

Zhruba padesátka lidí nejdříve na Václavském náměstí vyslechla víc než hodinové pásmo proslovů, ve kterých mluvčí kritizovali vládní omezení zavedená proti epidemii COVID-19 a také očkování proti této nemoci, někteří zpochybňovali samotnou existenci koronaviru.

Několik z nich mělo v Davidově šesticípé hvězdě, kterou nacisté označovali židovské obyvatele, napsáno "Neočkovaný".

Srovnávání nynějších opatření proti koronaviru se situací během 2. světové války se objevilo i v Německu, kde to například Anetta Kahaneová, šéfka nadace Amadea Antonia vystupující proti pravicovému extremismu, rasismu a antisemitismu, označila za nebezpečné zneužívání holokaustu.

Použití židovské hvězdy na demonstraci v Praze kritizovala předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. "Nechápu, co se honí hlavou člověka, který si na demonstraci připne Davidovu hvězdu. Do Auschwitz-Birkenau jsem vzala o 13 let mladší sestru, abych jí ukázala kam až může vést lidská nenávist. Tihle “hrdinové” by tam měli povinně a komu to na tom místě nedojde, tomu není pomoci," napsala Adamová Pekarová na sociální síť Twitter.

Mezi účastníky demonstrace se navíc objevili staří matadoři protestů proti uprchlíkům a islámu nebo zde bylo možné vidět i symboly uskupení a organizací vystupující proti Romům.

Protestu se zúčastnili sympatizanti SPR-RSČ Miroslava Sládka, který byl v 90. letech poslancem a proslul například výrokem: "Cikáni by měli být trestně odpovědni již od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin."

Nechyběli ani příznivci Dělnické strany sociální spravedlnosti, jejíž mládežnická organizace v souvislosti s bojem proti očkování proti koronaviru použila nedávno antisemitskou karikaturu. Dělníci byli zabaleni do jižanských vlajek, které představují symbol rasismu a otrokářství.

Mezi demonstranty byl i bojovník proti islámu a uprchlíkům Jiří Černohorský nebo Jana Volfová, která vyměnila placku přeškrtnuté mešity za placku přeškrtnuté injekční stříkačky.

Demonstrující také vyjadřovali podporu končícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, listopadové volby podle nich prohrál, protože byly zfalšované. Zpochybňovali, že nedávná smrt vazebně stíhaného bývalého slovenského policejního prezidenta Lučanského byla sebevraždou.

Dnešní akce je už několikátou demonstrací v řadě, která kritizuje vládní opatření proti koronaviru a požaduje jejich zrušení. Průvod vyšel z Václavského náměstí kolem 15:30, vedl ho kočár tažený koňmi. Na Malou Stranu demonstrující, kteří nesli české a americké vlajky, došli přes Staroměstské náměstí a Karlův most.