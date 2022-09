František Nistor pro Denik.cz: Lidé z Chanova potřebují hlavně práci. Spolek Aver Roma kvůli nedostatku financí možná funguje poslední rok

(FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Chanov pro něj znamená domov a společně s dalšími založil v Chanově spolek Aver Roma (Jiní Romové). František Nistor, který pracuje jako údržbář ve sportovní hale Most, ve volném čase organizuje kroužky a akce pro děti, podporují mladé a domlouvá opravy domů v Chanově. Jak uvedl v rozhovoru pro Denik.cz účinnou pomocí pro místní by bylo vytvoření pracovních míst.

"Tady je vysoká zadluženost. Nejen u mladých, ale i u starších jako jsem já. Lidé nemůžou svoje dluhy řešit, protože nemají pracovní smlouvu. Oni pracují, ale načerno. Potřebují nějaký systém, kdy se zapojí do insolvenčního řízení a začnou splácet," uvedl v rozhovoru Nistor, který si myslí, že by bylo dobré, kdyby v Chanově začala fungovat sociální firma.

"Když se tu rekonstruovaly baráky, tak město udělalo výběrové řízení s tím, že firma, která to vyhraje, musí zaměstnat deset procent místních obyvatel. Ta firma zaměstnala tři lidi. Na zbytek prací si vzala subdodávku a ta subdodávka už tu povinnost neměla. Takže se z toho vyvázali," dodal František Nistor.

Podle Nistora v Chanově velmi dobře funguje projekt Domovník. "Lidi v baráku si zvolili každý svého domovníka, který za ně komunikuje. Domovník přišel: „Potřebujeme materiál.“ A my udělali dohodu s městem, že nám ten materiál dá. My dali ruce, práci. Takže lidi si postupně opravují vchody, malují, uklízí si kolem baráku," vysvětlil v rozhovoru pro Denik.cz František Nistor.

Spolek Aver Roma původně založil s ostatními jako fotbalový klub. "Hlavním cílem fotbalového klubu bylo integrovat naše kluky. Protože naše děti se tady narodí, chodí do jedné školy a společně tady umřou. Problém mají v komunikaci s neromskými dětmi. Cílem bylo, aby se kluci na hřišti potkali se svými budoucími spolužáky ze střední školy. Naši kluci na školách dlouho nezůstávali, protože neuměli komunikovat. Ale když se znali z fotbalového hřiště, tak už na střední škole neměli takový problém a vydrželi tam," řekl Nistor.

I když klub několikrát vyhrál okresní přebor nakonec skončil, protože neměl proti komu hrát. "Klub skončil hlavně proto, že v Mostě nebyl soupeř v rámci okresního přeboru. Přihlásily se pouze dva kluby. Museli bychom hrát v chomutovském, nebo teplickém okrese. A na to jsme také nesehnali peníze," řekl.

Ve spolku Aver Roma nyní pořádají kroužky pro děti - výtvarný, pěvecký, taneční a doučování. Pokud seženou peníze pořádá se Den dětí nebo Mikuláš. Mladí kluci mají kapelu, děti se učí zpívat a tancovat. Bohužel je otázka, zda bude klub fungovat i v příštím roce. Peníze na provoz se totiž shánějí velmi těžko.

"Podle toho, jak se to jeví s penězi, tak to vypadá, že možná na konci roku skončíme. Protože veškeré žádosti, které podáváme, ať je to ministerstvo kultury, nebo Norské fondy, všechno bylo zamítnuto. Nepotřebujeme toho moc. Máme tu nájem 170 tisíc. Děláme to zadarmo, plat za to nemáme. Chodíme do práce. Pro spolek děláme odpoledne od čtyř do šesti, do sedmi. Je to možná poslední rok," vysvětluje v rozhovoru pro Denik.cz František Nistor.