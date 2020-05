Glosa: Názor, s nímž nelze souhlasit aneb Senátor Jaroslav Zeman z ODS opět v akci

Senátor Jaroslav Zeman (ODS) - foto web JZ

Má žena, Věra Roubalová, a s ní další adresáti, obdrželi před několika dny e-mail, v němž kdosi šíří část rozhovoru z roku 2013 tehdejšího (i současného) senátora za ODS Jaroslava Zemana s Parlamentními listy (s kým také jiným, že). Zeman se zde opřel do Romů způsobem u demokratického poltika tehdy málokdy vídaným.

E-mail je nadepsán slovy: NÁZOR, S NÍMŽ NELZE NESOUHLASIT! A pokračuje: "Senátor Jaroslav Zeman (ODS) v jistém interwiew otevřeně mluvil o cikánské problematice. Až jakákoliv strana bude mít tento názor a postoj ve svém volebním programu, bude mít zaručeně podporu mnoha občanů. Senátor Jaroslav Zeman je mj. i starostou města Albrechtic v Jizerských Horách a provozuje nejstarší českou továrnu na výrobu dřevěných hraček v přilehlém Jiřetíně, bývalou TOFU, dnes DETOA. I odsud má dostatek vlastních zkušeností." A pod textem: "Souhlasíš-li, pošli dál!"

Dále je část onoho rozhovoru, v němž Zeman říká, že celé generace Romů nepracují, Romové jsou prý líní, stát by jim proto neměl nic dávat - jedině, když něco začnou dělat pro obec. Potom žehrá na to, že samoživitelky mají nízké platy, zatímco Romové dostávají 9 tisíc příspěvek na bydlení. A samozřejmě: neziskovky, které pomáhají Romům, utvářejí zvrácený svět atd. apod.

Zeman paušalizuje, jak už mají rasisti ve zvyku. A nebylo to poprvé a naposledy, kdy něco podobného razil jak pravdu Boží ((viz článek Co Senátoři při projednávání návrhu k integraci Romů odhalili: neznalost problematiky, hloupost, anticiganismus...). Namísto toho, aby dal jako šéf továrny samoživitelkám slušné platy, chce vzít peníze druhým, aby mohli trvale pobývat na ulici a měli tak ještě méně možností sehnat práci. "Pokud nechtějí pracovat, ať leží v příkopu. S tím souhlasím," říká k tomu.

Tito Romové až do privatizace pracovali v továrnách, které potom byly z různých důvodů zavřené - tunelování, konkurence atd. A to musí Zeman jako tehdejší starosta vědět. Práce v kraji nebyla pro nikoho, natož snad pro Romy. A ti, kdo se snaží druhým pomáhat, mají "zvrhlý pohled na svět," protože narozdíl od něj nejsou rasisti a populisti.

Má žena odpesala zasilatelce této zprávy takto:

"Sama máš zkušenost s nevládními organizacemi (pro Romy, cizince, potřebné) a víš, že jsou užitečné. I teď, při karanténě, se obrovsky osvědčily a vláda je přitom neoceňuje. A v tebou zaslaném článku je zase ten názor, že se jen přiživují. Myslím, že sama víš, jak je to lživé a rádoby líbivé (pro mě sprosté). Doufám, že ženy (a je jedno jestli Romky, nebo ne-Romky) v podniku tohoto pána si vydělávají více než uvedených ostudných 10 tisíc čistého... Dávání všech Romů do jednoho pytle je hloupé a rasistické... Celý text je založený na tom, aby na lidi negativně zapůsobilo nesprávné tvrzení, že se Romové mají dobře, protože mají velké dávky (mají je samozřejmě stejné jako ostatní) a přitom nepracují. Znám opravdu dost Romů kteří chtějí pracovat, ale nevezmou je, protože jsou Romové."

Nemám, co bych dodal. Zbývá se zamyslet nad tím, kdo a proč rozesílá sedm let starý rozhovor namířený proti Romům.