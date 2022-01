Herci z Divadla Paměti národa připomněli osudy lidí v době heydrichiády

Osudy několika lidí po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha připomněli 27. 1. 2022 divadelníci v prostorách pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. (FOTO: Repro Youtube.com)

Osudy několika lidí po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha připomněli divadelníci v prostorách pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Desítka mladých herců z projektu Divadla Paměti národa projekt označený jako "oživlé příběhy" pod názvem Paměť jsme my uvedla v premiéře na místě, kde zemřelo hrdinskou smrtí sedm československých parašutistů. Několik desítek návštěvníků se seznámilo s příběhy lidí, kteří poskytli parašutistům zázemí, nebo těch, které události po atentátu osudově poznamenaly.

Scénář k představení plnému emocí vznikl na základě přímého vyprávění pamětníků. V potemnělém chrámu přítomní naslouchali hercům, kteří zprostředkovávali vzpomínky lidí, jejichž příběhy jsou většinou publikovány v databázi Paměť národa.

Jednalo se o Jaroslavu Skleničkovou z Lidic, která byla ve věku šestnácti let společně s matkou a starší sestrou deportována do koncentračního tábora Ravensbrück, Pavla Aleše, jehož otec po atentátu patřil mezi perzekvované pravoslavné duchovní, Helenu Vovsovou pracující za války jako pomocnice zahradníka v sídle říšského protektora na zámku v Panenských Břežanech a Vratislava Ebra narozeného v nacistickém vězení sestře výsadkáře Josefa Valčíka. Oba jeho rodiče byli po atentátu popraveni v koncentračním táboře Mauthausen. Do čtyř let žil v kojeneckém ústavu a po válce jej adoptovali manželé Ebrovi.

Představení zakončené čtením jmen obětí heydrichiády Divadlo Paměti národa uspořádalo ve spolupráci s nizozemským Theater Na de Dam. Vystoupení tohoto formátu nizozemské divadlo organizuje již od roku 2010. Praha se k přípravám připojila v roce 2018, o rok později se první z představení odehrálo mezi cestujícími na Masarykově nádraží a připomnělo téma transportů.

Čtvrtý ročník mezinárodního projektu byl zahájen loni 4. prosince společnou návštěvou Národního památníku hrdinů heydrichiády a chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Projekt, kterého se účastní skupiny mladých lidí v mnoha evropských městech, vede v Praze divadelní režisérka Tamara Pomoriški, umělecká vedoucí Divadla Paměti národa.

Atentát na Heydricha provedli parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, 27. května 1942 v Praze zaútočili na jeho auto. Spoluautorovi takzvaného konečného řešení židovské otázky se osudnou stala silnice pod Vychovatelnou v Libni, kudy téměř každý den projížděl. V ostré zatáčce nedaleko Bulovky se Gabčík pokusil vystřelit ze samopalu, v hlavni se mu ale vzpříčil náboj. V záloze byl Kubiš, který na vůz hodil bombu. Heydrich útok přežil, ale nečistoty zanesené do ran vedly k sepsi. Zemřel 4. června.

Nacisté v odvetě vyhladili obce Lidice a Ležáky a popravili mnoho odbojářů a lidí, kteří parašutistům pomáhali nebo s nimi byli spřízněni. Kubiš s Gabčíkem a dalšími spolubojovníky zemřeli 18. června po boji, když se odmítli vzdát a opustit vyzrazený úkryt v kryptě kostela.

Divadelní představení Paměť jsme my mělo premiéru na Mezinárodní den památky holokaustu, který připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim.

VIDEO