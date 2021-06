Herec Jan Cina zná svoji taneční partnerku! Podle sázkových kanceláří StarDance vyhraje!

Jan Cina, kterého na tanečním parketu StarDance doprovodí tanečnice Adriana Mašková. (FOTO: Česká televize)

Mladý talentovaný herec Jan Cina je hlavním favoritem nového ročníku populární taneční televizní show StarDance. To vyplývá z ankety zpravodajského serveru idnes.cz, které se zúčastnilo necelých devět tisíc hlasujících. Ostatně totožný názor mají také sázkové kanceláře, které Cinu vidí jako předpokládaného vítěze.

Taneční partnerkou romského herce bude Adriana Mašková. S tou se Cina seznámil až při natáčení televizního medailonku.

„Je to jako první rande. Roztomile nervózní, ale zároveň hrozně hezké. Jsme jako takoví dva mladí svatebčané, kteří se teď vydávají na minimálně tříměsíční cestu životem,“ svérázně hodnotil herec dojmy z prvního setkání s Andrianou.

Adriana je profesionální tanečnicí, která v roce 2019 uspěla v náročném konkurzu soutěže, a tak si v desáté řadě StarDance odbyla premiéru po boku herce Miroslava Hanuše. Výsledek nebyl vůbec k zahození, dvojice vypadla až v šestém kole. S výběrem partnera pro letošní ročník je spokojená.

„Jsem příjemně překvapená, že je to právě Honza, to jsem nečekala. Můj tatínek říkal, že by mi ho moc přál, takže ten bude určitě moc rád. Moc se těším, myslím, že to bude super,“ řekla pro idnes.cz mladá tanečnice.

S blížícím se začátkem soutěže pochopitelně stoupá i nervozita.

„Po prvním setkání s taneční partnerkou je to celé daleko konkrétnější. Před tím pro mě StarDance neustále představovala vzdálenou budoucnost. Teď se naopak velmi zhmotnila. A pocity? Zatím se stále těším, ale zároveň se trochu bojím toho, jak to zvládnu. Jsou to vlastně hodně smíšené pocity. Uvidíme, ale teď s tréninky začne asi převládat strach,“ dodal pro idnes.cz herec.

Jan Cina nebude jediným romským soutěžícím aktuálního ročníku StarDance. Tím druhým bude známý herec Zdeněk Godla, kterého proslavily především seriálové role, ať už v kultovním seriálu Most! nebo Ordinace v růžové zahradě 2.