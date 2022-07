Hnutí STAN vyzvalo starostu Poděbrad, aby odstoupil kvůli rasistickým výrokům z kandidátky pro letošní komunální volby

Jaroslav Červinka (FOTO: https://www.starostove-nezavisli.cz/)

Hnutí STAN vyzvalo starostu Jaroslava Červinku, aby odstoupil kvůli rasistickým výrokům z kandidátní listiny pro letošní komunální volby. Červinka na jednání zastupitelstva Poděbrad dokonce uvedl, že by se Romové měli střílet.

„Přijali jsme usnesení, které vyzývá pana Červinku, aby odstoupil z té kandidátky,“ řekl zpravodajskému serveru iDNES.cz předseda oblastního sdružení Nymburk hnutí STAN Marek Michl.

Podle včerejšího vyjádření, které zveřejnil zpravodajský server Romea.cz, s takovým postupem souhlasí i předseda hnutí STAN Vít Rakušana bude i on prosazovat odstoupení starosty Poděbrad z kandidátky.

"Jsme subsidiární strana. Čekám výzvu místní buňky k odstoupení pana starosty z kandidátky, to budu dál, jako předseda, v souladu s našimi stanovami a postupy také prosazovat," uvedl včera Vít Rakušan v reakci na výzvu Jaroslava Mika zakladatele občanské iniciativy Češi pomáhají a člen Československé romské unie.

Ten ho stejně jako zastřešující organizace romských a proromských RomanoNet vyzval, aby Červinku odvolal z kandidátky. RomanoNet navíc na starostu chystá trestní oznámení. Nejen Romové začali už včera také podepisovat se stejným cílem i petici, kterou založil romský aktivista Jan Houška.

Renáta Erzsébet Németh, asistentka Víta Rakušana v Poslanecké sněmovně, navíc v debatě na Twitteru uvedla, že předsednictvo hnutí STAN bude řešit i pozastavení členství Jaroslavu Červinkovi v hnutí STAN.

Na předsednictvu se bude řešit pozastavení členství. — Renáta Németh (@reneyme) July 15, 2022

Vedení hnutí STAN se nejdříve od výroků starosty pouze distancovalo a uvedlo, že tím je celá záležitost uzavřena a o osudu Jaroslava Červinky mají rozhodnout voliči. Toto rozhodnutí se však setkalo s drtivou kritikou nejen Romů.

Jaroslav Červinka se na konci června na jednání zastupitelstva rozpovídal o nehodě, která se měla stát v roce 2001 a policie jí prý nechtěla řešit, protože jí způsobili psi, která vlastnil Rom.

"Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosty okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a ta důtka tehdy byla docela jako velká sranda, protože jsem před příslušníkem Policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili psi, které vlastnil romský spoluobčan. Přijel jsem, identifikoval jsem vlastníka a policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma a já jsem pak pronesl tu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou a já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy. V pátek odpoledne. V pondělí jsem byl na policii a podával vysvětlení, že mám sklony k rasismu a že chci naše spoluobčany střílet tak, tak to úplně nebylo, ale bylo to tak, jako že to chci řešit a nechci trpět tyhlety věci. Nepořádek, nečistoty," řekl na jednání zastupitelstva starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

Výroky starosty jako nepřijatelné označila Zmocněnkyně pro lidská práva vlády ČR Klára Laurenčíková Šimáčková. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš uvedl, že by mělo hnutí STAN vynést jak smetí a přidal obrázek hákového kříže v koši.

Starosta si na příhodu vzpomněl, když reagoval na příspěvky místních občanů, kteří si stěžovali na špatné soužití s jednou romskou rodinou.

Červinka se v rozhovoru pro Deník N omluvil a později zveřejnil omluvu i na sociální síti Facebook.