HOAX: Ne, na záběrech rakouské televize není podvod související s pandemií COVID-19, jde o demonstraci klimatických aktivistů ve Vídni

Ne, na záběrech rakouské televize není podvod související s pandemií COVID-19, jde o demonstraci klimatických aktivistů ve Vídni

Nejen mezi Romy se začal masivně šířit příspěvek, kde se tvrdí, že rakouská televize v přímém přenosu měla omylem odvysílat podvodné záběry, na kterých jsou vidět zabalená těla do pytlů a jedno z těl se začne hýbat. I když autor nepíše o jaký podvod jde, většina sdílejících si záběry dává do souvislosti s onemocněním COVID-19 a video má dokazovat, že celá pandemie je podvod. Jedná se však o vysílání z demonstrace proti klimatické krizi. Upozornil na to server Manipulátoři.cz.

Video ze sociální sítě TikTok má už tisíce sdílení a dostal se také mezi české Romy, kteří ho sdílí na sociální síti Facebook.

Pokud se čtenář podívá na video pozorně je na něm však vidět titulek „Wien: Demo gegen klimap…" a v pozadí nějací lidé držící transparent. Z toho je zřejmé, že záběry pochází z demonstrace proti klimatickým změnám.

Konkrétně jde o akci uskupení Fridays For Future, která protestovalo ve Vídni 4. února 2022 a klimatičtí aktivisté se snažili upozornit na studii, ze které vyplývá, že každý den vinou klimatu zemře 49 lidí. 49 lidí se proto na happeningu zabalilo do pytlů znázorňující oběti klimatické změny.

Nejde tedy o žádný podvod, natož podvod týkající se pandemie onemocnění COVID-19.