Hospodské výhrůžky o pobodání Okamury nejsou trestným činem. Budou se řešit pouze jako přestupek

Tomio Okamura a Ladislav Mártha (Koláž: Romea.cz)

Nahrávka, na které Rom v restauraci vyhrožuje pobodáním předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, nebyla podle státní zástupkyně trestným činem. Případ se bude řešit pouze jako přestupek. Informovala o tom Česká televize. Policie původně obvinila kvůli videonahrávce dva muže z přečinu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Druhým obviněným byl ten, který nahrávku živě vysílal na sociální síti. V případě odsouzení jim hrozilo až tři roky za mřížemi. Nyní jim hrozí pokuty.

"Trestní řízení bylo skončeno opatřením státní zástupkyně ze dne 6. října 2021," uvedl pro Českou televizi Libor Šuráň z dozorového státního zastupitelství v České Lípě.

"Opatřením trestní věc po zhodnocení závažnosti jednání a okolností případu odevzdala k projednání přestupku Městskému úřadu v Novém Boru,“ doplnil. Za vyhrožování újmou na zdraví hrozí v přestupkovém řízení pokuta až dvacet tisíc korun.

Policie dva muže ze severu Čech v září obvinila z přečinu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Starší z dvojice, dvaapadesátiletý muž z Liberce, byl na nahrávce zachycen, jak vyhrožuje Okamurovi pobodáním.

"Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to chtěl řešit,“ říkal na videu ze začátku srpna muž.

Obvinění se týkalo i čtyřiatřicetiletého muže z Jablonce, který nahrával video na svůj facebookový profil. Policisté jej stíhali pro tentýž paragraf, rovněž ve zkráceném řízení.

Tomio Okamura pak nahrávku využil v předvolební kampani, když jí v září zveřejnil na svém Facebookovém profilu. Romské spolky z Libereckého kraje se od výroků ještě před zveřejněním Okamurou distancovaly.