Hynek Blaško, který nedávno vystoupil z SPD, podpořil ve volbách extremistu Tomáše Vandase, ale i Roberta Vašíčka, který kandiduje s Romy

Tomáš Vandas s europoslancem Hynkem Blaškem, Robert Vašíček (Koláž: Romea.cz)

Europoslanec Hynek Blaško, který nedávno opustil xenofobní SPD, podpořil v nadcházejících komunálních volbách předsedu DSSS Tomáše Vandase, který kandiduje v Bílině za uskupení s názvem Čistá a bezpečná Bílina. Blaško zároveň podpořil i Roberta Vašíčka jak ve volbách do Senátu, tak i celou jeho kandidátku do obecního zastupitelstva na Praze 11. Tam však Vašíček kandiduje společně s několika Romy, například i předsedou romské politické strany Roma Luma Marcem Cavalim.

"Při dnešní přátelské schůzce vyjádřil prezidentský kandidát, generál Hynek Blaško podporu mojí kandidatuře v komunálních volbách. Moc si toho vážím!" napsal na sociální síti Facebook Tomáš Vandas, kterého někteří Romové v Bílině obviňují ze šíření falešných letáků urážejícíh Romy.

Tomáš Vandas zároveň v současné době dělá v Bílině předvolební kampaň společně se slovenskou fašistickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jejího předsedu Mariana Kotlebu v dubnu 2022 slovenský nejvyšší soud pravomocně odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody za extremistický trestný čin na 6 měsíců se zkušební lhůtou 18 měsíců.

Hynek Blaško zároveň podpořil i Roberta Vašíčka, ale paradoxně i také jeho celou kandidátku na Praze 11, na které je několik Romů.

"Vážení voliči, v senátním volebním obvodu č. 19, zahrnujícím Prahu 11, Prahu 15, Prahu 22, Prahu - Dolní Měcholupy, Prahu - Kolovraty, Prahu- Křeslice, Prahu - Benice, Prahu - Královice a Prahu - Nedvězí vám doporučuji volbu senátního kandidáta pana Roberta Vašíčka, protože kandiduje s vlasteneckým programem, který zahrnuje boj s energetickou chudobou, přímý prodej české elektřiny bez burzovních spekulací českým občanům, podporu domácích českých potravin a jejich producentů, celkové energetické a zemědělské soběstačnosti a mnohé další. (...) Podpořte pana Vašíčka také ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 11 křížkem pro celou kandidátní listinu MY CO TU ŽIJEME, která hájí zájmy stávajících obyvatel městské části ve stejném duchu," zveřejnil podporu od bývalého člena SPD Hynka Blaška na svém profilu na sociální síti Facebook Robert Vašíček.

Blaško zároveň ve své podpoře uvedl odkaz na volební program Roberta Vašíčka, kde je kromě jiného i fotka Vašíčka se Stevem Bannonem, bývalým poradcem bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Bannon je v současné době v USA obžalován z praní špinavých peněz, podvodu a spiknutí.

Při jmenování Steve Bannona poradcem Donalda Trumpa Demokratická strana uvedla, že Bannon, tehdejší šéf ultrakonzervativního webu Breitbart News, udělal ze svého informačního portálu tribunu neonacistů, bílých rasistů a antisemitů. Podle tehdejšího tvrzení demokratů Bannona podporuje rasistická organizace Ku Klux Klan.

Přesto Robert Vašíček dlouhodobě odmítá, že by byl extremista nebo rasista a taková označení považuje za urážlivé. "Pod výkladového slovníku je extrémista přívrženec, stoupenec krajního řešení. Vzhledem k mým středovým politickým názorům je takový komentář hanlivý, navíc v českém prostředí vyvolává nutný rasistický, až neonacistický kontext," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Robert Vašíček v reakci na článek o vystoupení Hynka Blaška z SPD.

Na kandidátce s názvem R.Vašíček – MY CO TU ŽIJEME na Praze 11, kterou Robert Vašíček vede, s ním kandiduje i několik Romů. Kromě dalších i jeden ze dvou spolupředsedů romské politické strany Roma Luma Marco Cavali. Právě spojení s bývalým členem SPD Robertem Vašíčkem se stalo terčem kritiky mnoha Romů, kterým takové spojení vadí.

Volby proběhnou v pátek 23. a sobotu 24. září 2022 a o hlasy voličů bude bojovat přes 195 tisíc kandidátů, z toho přes 210 romských kandidátů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu, jejichž druhé kolo bude o týden později. Tam kandiduje jeden Rom, Štěpán Kavúr za ČSSD na Praze 10.