Ida Kelarová odmítla nominaci na státní vyznamenání. Nedovede si představit, že by ho přijala z rukou Miloše Zemana

Ida Kelarová (FOTO: Petr Chodura, Česká filharmonie)

Ida Kelarová odmítla nominaci na státní vyznamenání, které každoročně u příležitosti Dne vzniku Československa 28. října uděluje prezident republiky. Nedovede si představit, že by vyznamenání převzala z rukou prezidenta Miloše Zemana. Kelarová to oznámila na sociální síti Facebook.

Nominaci chtěl Senátu České republiky, který každoročně předkládá prezidentovi seznam osobností, jež by mohl vyznamenat, navrhnout Cyril Koky. Kromě Kokyho chtěl návrh na vyznamenání podat i Štefan Ličartovský.

„Nominace na státní vyznamenání si nesmírně vážím, zejména proto, že mě chtěli navrhnout sami Romové. Pokud bych byla Senátem opravdu nominována a prezident Zeman se rozhodl mi vyznamenání udělit, nemohla bych ho přijmout. Současného prezidenta totiž nepovažuji za důstojného reprezentanta naší země a jeho rozhodnutí ve mně vzbuzují stud a vztek," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Ida Kelarová.

"Zeman svými slovy a jednáním v podstatě popírá to, o co já se v České republice 25 let snažím, tedy aby si lidé vůči sobě navzájem projevovali respekt a chovali se k sobě s úctou. Ostudné samozřejmě byly i jeho výroky na adresu Romů, ale já se v podstatě nemůžu ztotožnit s žádným z jeho postojů a názorů," dodala Kelarová.

„Neumím si vůbec představit, že bych tuto významnou cenu, které si nesmírně vážím, měla přijmout od prezidenta České republiky Zemana,“ uvedla Ida Kelarová. „V mém mládí bych nikdy nevěřila, že se dostanu za svoji práci tak vysoko, ale taky bych nikdy nevěřila, že budeme mít takového prezidenta,“ dodala.

Cyril Koky chtěl, aby se oficiálního uznání dostalo ženě, která se hrdě hlásí k romským kořenům a reprezentuje Českou republiku jako vynikající zpěvačka. "Navíc se dlouhodobě věnuje vzdělávání a výchově romských dětí a cestu k romské kultuře otevírá i těm neromským. Ida Kelarová pro česko-romský dialog udělala opravdu hodně a byl by to důležitý signál pro společnost, kdyby za svou práci byla oceněna,“ řekl pro zpravodajský server Romea.cz Cyril Koky, který působí jako odborný referent pro oblast národnostních menšin Středočeského kraje.