Ivan Bartoš ke kandidatuře Karla Kariky a Cyrila Kokyho za Piráty: Neřešíme s Romy tzv. "romskou problematiku", ale s Romy řešíme problematiku celé společnosti

Česká pirátská strana, podle současných preferencí druhá nejsilnější strana v zemi, postavila do čela krajské kandidátky v Ústeckém kraji Karla Kariku a do senátních voleb v obvodu Kolín Cyrila Kokyho. V české politice naprosto unikátní situace, která zatím v historii nemá obdoby, je podle předsedy Ivana Bartoše výsledkem jejich dlouhodobé práci v kraji.

O tom kdo bude kandidovat a v jakém pořadí totiž rozhoduje členská základna Pirátské strany v primárních volbách. "To abyste byl zvolen předpokládá, že se ty lidi znají a že spolupráce funguje dlouhodobě. Lidé pro sebe pak hlasují, protože se znají z každodenní práce. A to je právě příklad Cyrila i Karla v kraji. Je to oceněním jejich práce," řekl v rozhovoru pro ROMEA TV Ivan Bartoš.

Podle Ivana Bartoše je důležité zdůraznit, že s Romy na kandidátkách neřeší "romskou problematiku", ale s Romy řeší problematiku celé společnosti.

"Jsem rád, když potkávám mladé lidi z romské komunity, kteří nenahlíží na politiku jako na to, jakým způsobem pomoci romské menšině, ale dívají se na to, jak pomoci společnosti jako celku, což logicky zvedá kvalitu života všem, i třeba romské menšině, která objektivně v České republice je na tom v jistém směru hůře než většinová společnost," dodal v rozhovoru pro ROMEA TV předseda Pirátské strany..

"Problémy v sociální oblasti, například s chudobou nebo exekučními pastmi se netýkají pouze menšin, ale je to problém celé společnosti. Téměř čtyřicet procent lidí žije buď v chudobě nebo je ohroženo nebo je na hranici tohoto ohrožení, což je strašně velké číslo," dodal Ivan Bartoš..

Karel Karika je ústecký zastupitel a místostarosta, který se stal lídrem kandidátky Pirátů a bude kandidovat na post hejtmana v Ústeckém kraji. Dosud žádný politik z řad Romů dle preferencí v druhé nejsilnější straně na post hejtmana nekandidoval. Stejně tak nikdy žádná takto úspěšná strana neposlala romského kandidáta do boje o senátorský post, na který bude v Kolíně kandidovat Cyril Koky, referent pro oblast národnostních menšin středočeského krajského úřadu.

V minulosti pouze v roce 2010 do poslanecké sněmovny kandidovala z prvního místa kandidátky v Pardubickém kraji Lucie Horváthová, ale Strana zelených nedosahovala vysokých preferencí a ve volbách neuspěla. Počin Pirátů lze snad srovnat pouze s úspěšnou kandidaturou Moniky Mihaličkové (tehdy Horákové) z roku 1998. Tehdy kandidovala z 2. místa pražské kandidátky za Unii svobody a je zatím poslední Romkou, která zasedla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

V roce 2018 do Senátu kandidovali dva romští kandidáti Petr Jano a Petr Kováč, ale získali jen mizivé procento hlasů.

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.