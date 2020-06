Ivan Bartoš, předseda Pirátů, se zastal romského aktivisty Jožky Mikera, kterého přepadli nenávistní útočníci

Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany (FOTO: Pirátská strana)

Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany, se zastal romského aktivisty Jožky Mikera, kterého v Teplicích přepadli útočníci. Miker šel okolo hospody nedaleko svého bydliště, kde na něj zaútočilo několik zřejmě podnapilých lidí. Důvodem k tomu bylo triko Pirátské strany, které na sobě Miker měl.

"Jozef Miker je řadu let naším rodinným přítelem, bratrem a souputníkem. Je to člověk, kterého si mnoho lidí velmi váží, a to zcela oprávněně. Život se s ním nemazlil i přesto nezištně pomáhá svým bližním od pomoci materiální přes aktivitu politickou. Staví se vždy k obraně těch, které už nikdo nebrání, proti těm, kterým jsou hodnoty humanismu, rovnosti a spravedlnosti na obtíž, a kteří je svými slovy i činy pošlapávají," napsal Bartoš na své facebookové stránce.

Rasismus by podle jeho slov neměl mít v novodobé společnosti místo. "Přesto spousta lidí v naší krásné zemi v sobě toto dřímající monstrum má. Je to z jisté části dědictví naší minulosti, neboť naše společnost nebyla k menšinám a zejména k té romské spravedlivá od samotného vzniku naší republiky, ale i dílo novodobých kazatelů nacionalismu – politiků a vůdců, kteří živí nenávist a dávají tak lidem někdy pomyslný, ale někdy i skutečný klacek do ruky," dodal Bartoš.

Jozef Miker šel na mítink před senátními volbami, když ho napadli již zmínění útočníci. "Ty vole Cikán a v tričku Pirátů, to je úlet, zasraný Piráti", řekl jeden z nich. Miker na to Piráty bránil s tím, že jde o jedinou politickou stranu, která za sebou nemá žádné kauzy, rozkrádání a korupci. "Ty lidi pak označili Piráty za židobolševiky," řekl Miker zpravodajskému serveru Romea.cz.

Vzápětí ho ho jeden z mužů chytil zezadu, podržel mu ruce u těla a další mu zasadil několik facek a zlomil mu přitom zub. Nakonec jej násilníci svlékli z pirátského trička, které roztrhali. Miker z toho nechce "dělat žádný humbuk", původně nechtěl případ ani medializovat. Podle něj šlo hlavně o to, že měl pirátské tričko. "Kdybych ho na sobě neměl, nejspíš by si mě ani nevšimli," dodal Miker pro Romea.cz.

Jozef Miker pracoval přes třicet let v povrchovém dolu v severních Čechách jako horník a vypracoval se až na řidiče a šéfa největšího hrabadla v republice. Potom jej skolila Bechtěrevova nemoc (chronické zánětlivé onemocnění především páteřních obratlů, které vede k celkové ztuhlosti a páteře.). Od té doby působí jako aktivista, vystupuje na protinacistických a protirasistických demonstracích, dlouhá léta se bral i za odstranění vepřína, který stojí na místě někdejšího koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku.

Stará se také o romské mladíky, aby neskončili na ulici, pomáhá chudým lidem z ghett jako "sociální pracovník" s různými problémy, například jim shání práci. Společně s přáteli pomáhá i bezdomovcům. Za vlastní peníze nakupují jídlo a to jim potom rozdávají na několika místech po celém kraji.