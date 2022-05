Jak pracovat s romskými, neromskými i jinak smíšenými skupinami. Vychází kniha Meziprostory Dany Moree

Meziprostory - Dana Moree

Padesátka účastníků několika smíšených romsko-neromských skupin si klade v unikátní knižní novince otázku, jak pracovat se smíšenými skupinami. Publikace Meziprostory, která nabízí rozhovory s elitami na obou stranách, právě vychází. Autorkou je Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK a na publikaci se podíleli i studenti fakulty. Kniha vychází v Nakladatelství Karolinum.

Kromě rozhovorů, které nabízí, se kniha zabývá školami v blízkosti vyloučených lokalit, a také mapuje vznik smíšené skupiny v Ústí nad Labem, v které(ne)herci pracovali metodou divadla utlačovaných. Především pak publikace mapuje bariéry, jež komplikují vytváření meziprostorů mezi různými skupinami, a hledá strategie, které naopak pomáhají v hledání cest k sobě navzájem. Podstatnou roli pro pochopení těchto mechanismů, hraje v knize trojice termínů, která se jí prolíná: předsudek – stigma – status.

Co jsou meziprostory? Autorka využívá tento termín pro označení pomyslného nebo reálného místa, ve kterém se lidé ze smíšených skupin setkávají. Opakovaně si totiž všímá toho, že i když je v takové skupině patrná výrazná ochota ke spolupráci i velká citlivost na jednotlivé příběhy, nejde vše hladce. A to především díky předchozím zkušenostem nerovnosti, které si účastníci přinášejí a jež ovlivňují obě strany. A tak, přestože se všichni snaží, je tento jejich zážitek při práci se skupinou přítomný. A je potřeba brát ho vážně.

Velký přínos knihy je také v tom, že formuluje principy, které ve smíšených skupinách pomáhají naplnit důvod, proč se lidé setkali, a také pomoci tomu, aby k sobě našli cestu snadněji. Tyto principy mohly vzniknout díky kombinaci výzkumných postupů, studia literatury a zamyšleními nad konkrétními situacemi padesáti účastníků výzkumů.

„Ve smíšených skupinách musíme brát vážně předchozí životní zkušenosti. I ty, které se nám zdánlivě „nehodí,“ nebo kterých se lekneme. Jako například, že se někde lidé v autobusech rozdělují na Romy a Neromy. Když s těmito i dalšími zážitky pracujeme pravdivě, otevírají se nám cesty k nečekaným setkáním, která mají potenciál překonat triádu stigma – status – předsudek,“ vysvětluje autorka publikace Dana Moree a doplňuje: „To, o co jde, je totiž setkání, ve kterém nám spolu může být dobře. V momentě, kdy do hry vstupuje tato triáda, to ale není samozřejmé a musíme tomu na úrovni skupinového procesu pomoci. Kniha Meziprostory je o mapování cest, které k takovým setkáním mohou vést.“

Mgr. Dana Moree, Dr., přednáší na Studijním programu – Studia občanské společnosti FHS UK. Ve své profesní dráze se zabývá tématy, jež se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. Věnuje se rovněž výzkumům, které se zaměřují na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Je autorkou řady publikací. Na FHS UK rovněž vede kurs Práce s marginalizovanými skupinami a divadlo utlačovaných.