Jan Cina zítra představí návštěvníkům Noci literatury povídky Andreje Giňi. Číst se budou i v Pardubicích, Litoměřicích, v Pečkách a v Železné Rudě

Jan Cina

Již potřetí se v rámci literárního happeningu Noc literatury bude číst z díla romského autora. Letošní 14. ročník, který se uskuteční ve středu 7. října od 18:00 do 23:00 na Praze 10 a v dalších 53 městech České republiky, bude patřit také Andreji Giňovi, jehož povídky Maruška a Pouť ze souboru Paťiv – Ještě víme, co je úcta bude v Petrohradské kolektiv číst herec Jan Cina.

ANDREJ GIŇA(1936–2015) byl jedním ze zakladatelů romsky psané literatury u nás. Z romské osady u Prešova odešla jeho rodina v roce 1946 za nabídkou práce do Čech a usadila se v Rokycanech. Giňa se vyučil tavičem, večerně studoval pedagogickou školu, paralelně se celý život věnoval hudbě a organizování kulturních akcí. Psal od 60. let bez možnosti publikovat, po revoluci svou tvorbu otiskoval v romských periodikách. Knihu vydalo Nakladatelství Triáda v roce 2013.

Paťiv. Ještě víme, co je úcta – výběr toho nejlepšího z autorova díla přináší soubor příběhů zasazených do poválečných Rokycan, v nichž s nadhledem zaznamenává sžívání původně slovenských Romů s městským prostředím a později reflektuje jejich společenský propad. V groteskních povídkách zvěčnil komickou dvojici smolařů Teluna a Urfiho, kteří by občas rádi unikli všednodenní rutině – starostem o velkou rodinu a úmorné práci u pecí kovohutí. Jejich nepovedená dobrodružství se však pouze stávají zdrojem veselých historek obyvatel kolonie zvané Lágr. Neideologická tematizace dělnického prostředí a schopnost nadsázky, použití literární zkratky i přímočarých vyjádření řadí Giňu v tomto kontextu po bok Bohumila Hrabala nebo Jana Zábrany.

Giňa se bude číst v Praze i v regionech

Četbu povídek Andreje Giňi zařadila do programu regionálních Nocí literatury další čtyři města. Zazní tak v podání básníka a muzikanta Honzy Valíka v pardubickém Divadle 29 (Sv. Anežky České 29), v litoměřickém klubu Habañero (Tyršovo nám. 267), v němž Giňu představí herec Jakub Ružbatský, a v knihovně v Pečkách a v Železné Rudě.

Pražská Noc literatury na 20 místech

V Pražských Vršovicích a Vinohradech se bude číst celkem na dvaceti místech. Počet návštěvníků na jeden čtecí interval je omezen na 20. Na všech místech se čte vždy současně. Za jednu hodinu se tedy na každém místě čte jedna ukázka dvakrát a vymění se dvě skupiny diváků. Celkem tedy od 18:00 do 22.30, Diváky pořadatelé prosí, aby při všech čteních používali roušky a před vstupem použili dezinfekci, kterou jim poskytne služba. Do čtecího prostoru budou vpouštěni teprve těsně před čtením, protože se musí místo bude v mezičase dezinfikovat po předchozí skupině.

Festival Noc literatury přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. organizují po celé České republice knihovny divadla a různá kulturní zařízení a spolky. Od roku 2018 zařazuje také romské autory. Vstup na akci, na které se spolupodílí nakladatelství romské literatury KHER, je zdarma.

Více informací naleznete na stránkách www.nocliteratury.cz, kde je k dispozici také elektronická brožura a mapa čtecích míst, a na facebookových stránkách nakladatelství Kher.