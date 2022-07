Jarmila Balážová: Distancování vedení STAN od rasistických výroků starosty Poděbrad bez stažení z kandidátky je alibistické gesto

Jarmila Balážová (FOTO: Archiv Romea.cz)

Postoj vedení STAN k rasistickým výrokům starosty Poděbrad Jaroslava Červinky zklamal celou řadu Romů a Romek. Například novinářka Jarmila Balážová na sociální síti Facebook uvedla, že bez stažení z kandidátní listiny do komunálních voleb jde jen o alibistické gesto. Jaroslav Červinka na jednání zastupitelstva na konci června naznačoval, že by chtěl střílet Romy.

"Jsem zklamaná (i když ne překvapená) postojem čelních představitelů STAN. Distancují se od výroků starosty Poděbrad o střílení lidí (Romů) a tím považují záležitost za uzavřenou. Žádné stažení z kandidátky, ani posun o nějaké místo níž, aby vyslali jasný signál členům i voličům Takže co vlastně vedení STAN udělalo? Téměř nic," uvedla Jarmila Balážová.

"Distancování se v době předsednictví ČR je to nejmenší v civilizované zemi přece. Od strany, jejíž předseda je současně ministr vnitra, toto v podstatě alibistické nic nestojící gesto?" ptá se Balážová.

Jaroslav Červinka se na konci června na jednání zastupitelstva rozpovídal o nehodě, která se měla stát v roce 2001 a policie jí prý nechtěla řešit, protože jí způsobili psi, která vlastnil Rom.

"Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosty okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a ta důtka tehdy byla docela jako velká sranda, protože jsem před příslušníkem Policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili psi, které vlastnil romský spoluobčan. Přijel jsem, identifikoval jsem vlastníka a policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma a já jsem pak pronesl tu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou a já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy. V pátek odpoledne. V pondělí jsem byl na policii a podával vysvětlení, že mám sklony k rasismu a že chci naše spoluobčany střílet tak, tak to úplně nebylo, ale bylo to tak, jako že to chci řešit a nechci trpět tyhlety věci. Nepořádek, nečistoty," řekl na jednání zastupitelstva starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

Vedení STAN se od jeho výroků distancovalo přijalo starostovu omluvu a dál pokládá záležitost za uzavřenou. Z kandidátní listiny do komunálních voleb stažen nebude, jeho práci prý mají zhodnotit voliči.

Výroky starosty jako nepřijatelné označila Zmocněnkyně pro lidská práva vlády ČR Klára Laurenčíková Šimáčková.

Starosta si na příhodu vzpomněl, když reagoval na příspěvky místních občanů, kteří si stěžovali na špatné soužití s jednou romskou rodinou.

Červinka se v rozhovoru pro Deník N omluvil a později zveřejnil omluvu i na sociální síti Facebook.