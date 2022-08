Jaroslav Červinka mluvil o střílení Romů. Hnutí STAN ho vyhodilo, na Červinkově kandidátce jsou nyní členové KDU-ČSL

Jaroslav Červinka (vlevo) a Marian Jurečka (Koláž: Romea.cz)

Na kandidátce pro podzimní komunální volby Nezávislí kandidáti Poděbrady, kterou vytvořil starosta Poděbrad Jaroslav Červinka kandidují i členové vládní KDU-ČSL. Červinka vytvořil novou kandidátku potom, co ho vedení hnutí STAN kritizovalo za rasistické výroky vůči Romům. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka protiromské výroky Jaroslava Červinky sice odsuzuje, ale zároveň uvádí, že nejde o kandidátku KDU-ČSL a je to volba samotných členů.

Poděbradský starosta na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o někdejší důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. "Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy," řekl. Při vysvětlení na policii tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet. Za svá slova se Červinka omluvil.

Jurečka: Slova Červinky odsuzuji, není to kandidátka KDU-ČSL

"Odsuzuji slova pana Červinky, jsou pro mě nepřijatelná a sám bych se takto nikdy nevyjádřil, a to i z důvodu, že mám mezi romskými spoluobčany mnoho přátel. Sám se zapojuji do zlepšení obrazu romské komunity např. na svých sociálních sítích. Příkladem může být jedno úspěšné olomoucké holičství. Navíc dlouhodobě spolupracuji s romskými organizacemi," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Jurečka dále uvedl, že v Poděbradech nejde o kandidátku KDU-ČSL, ale o nezávislou kandidátku. "Jestli na této kandidátce jsou naši členové, tak je to jejich volba. Sami nejlépe vědí, jak politiku ve svém regionu dělat. Samotného mě ale mrzí, že kandidátku vede člověk, který se takto vyjadřuje. Obecně nás celá situace okolo pana Červinky mrzí, " dodal pro Romea.cz Marian Jurečka.

Podle zjištění zpravodajského serveru Romea.cz jsou na kandidátce, kterou vede Jaroslav Červinka čtyři členové KDU-ČSL, například i krajský manažer strany pro Středočeský kraj Petr Dvořák.

Krajský manažer KDU-ČSL: Červinku znám osobně, nechce nikoho diskriminovat

Dvořáka protiromské výroky lídra kandidátky mrzí. "Výroky, které měl pan Jaroslava Červinka jsou opravdu nešťastné a mrzí mě, že se ke spoluobčanům takto vyjadřoval," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Petr Dvořák, který je rád, že se za výroky omluvil.

"Osobně ho znám mnoho let a jsem přesvědčen, že nechce žádné své spoluobčany jakkoliv diskriminovat. Je za ním za dvacet čtyři let v komunální politice vidět hodně odvedené práce ku prospěchu občanů, což dali najevo i poděbradští občané při petici pro podporu kandidatury nezávislých kandidátů," vysvětlil Dvořák proč je podle něj v pořádku, že jsou na kandidátce i členové KDU-ČSL.

"Osobně pana Jaroslava Červinku znám již mnoho let a jeho výrok zazněl ve vypjaté situaci, což není omluvou, nemělo to zaznít a s takovým vyjádřením nesouhlasím," dodal pro zpravodajský server Romea.cz Petr Dvořák na otázku proč přijal místo na této kandidátce.

Jaroslav Červinka původně vedl kandidátku hnutí STAN, ale po rasistických výrocích ho oblastní sdružení STAN Nymburk vyzvalo k odstoupení z kandidátky. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že pokud Červinka neodstoupí z kandidátky, odvolá ho z ní. Dozorčí rada hnutí podala také podnět na pozastavení Červinkova členství ve STAN.

V reakci na tyto kroky Červinka vytvořil novou kandidátku s názvem Nezávislí kandidáti Poděbrady.