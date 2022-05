Jurečka se opravil: Příspěvek 5000 Kč na dítě bude do ročního příjmu rodiny 1 milion Kč hrubého

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí (FOTO: Facebook MPSV)

Plánovaný příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let by měly získat domácnosti s ročním příjmem do jednoho milionu korun hrubého, ne čistého. Původní informaci opravil v sobotu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Serveru Seznam Zprávy to předtím sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Počet rodin s nárokem na příspěvek by se tak proti původnímu plánu zúžil. Záměr vyplatit 5000 korun na dítě do 18 let rodinám s příjmem do milionu korun oznámila vláda ve středu pozdě večer po svém zasedání. Opatření má podle kabinetu zmírnit dopady vysoké inflace.

Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do 1 mil. Kč HRUBÉHO. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení. — Marian Jurečka (@MJureka) April 30, 2022

"Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do jednoho milionu korun hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám," uvedl na twitteru Jurečka. Dodal, že se nechce vymlouvat, ale ve svých poznámkách měl i jiné navrhované varianty, takže se přehlédl.

Podpora by se měla týkat domácností, které mají měsíční příjem v průměru 83.333 korun hrubého. V čistém po dani a odvodech je částka nižší. Průměrná hrubá mzda podle statistického úřadu loni za celý rok činila 37.839 korun, v posledním loňském čtvrtletí se dostala na 40.135 korun. Příjem domácností s nárokem na plánovanou pětitisícovou podporu na dítě je tak vyšší než dva průměrné výdělky.

Příspěvek na dítě by mohla podle nynějších informací získat například rodina, kde jeden z rodičů je na rodičovské s částkou 12.000 korun měsíčně a druhý vydělává 71.000 korun hrubého.

Jak by mohla dávka přesně vypadat, kdo by ji vyplácel, zda a jak by se o ni žádalo a co by se dokládalo, není zatím jasné. Pravidla má upravit návrh zákona, který připraví ministerstvo práce. Jurečka po jednání vlády zmínil, že by se podpora měla vyřizovat "co nejvíc digitálně" a že by ji mohlo získat asi 2,1 milionu dětí do 18 let. Podle údajů statistického úřadu je to celkový počet dětí a mladých v tomto věku v Česku. Výdaje by tak činily 10,5 miliardy korun. Dávky vyřizují úřady práce. Nyní čelí náporu, tvoří se u nich fronty a vyřizovací proces se prodlužuje.

Premiér Petr Fiala (ODS) i ministři opakovaně uvedli, že vládní kroky proti zdražování energií, potravin a dalšího zboží mají být adresné a cílené na potřebné, ne plošné. Bránit to podle členů vlády má také dalšímu roztáčení inflační spirály. Navrhovaný příspěvek sklidil kritiku odborů i některých ekonomů a expertů na sociální problematiku. Podle nich je příliš plošný a podporu získají také rodiny, které obtížnou situaci zvládají samy.

Mimořádný příspěvek 5000 korun vyplatila v době covidové epidemie tehdejší Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů důchodcům. Rozhodla o tom krátce před volbami. Politici nynějších vládních stran, kteří byli tehdy v opozici, to kritizovali. Mluvili o předvolebním uplácení voličů. Podle plánu by se příspěvek rodinám měl vyplatit nejpozději do konce srpna, tedy zhruba měsíc před letošními komunálními volbami.