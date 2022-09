Kandidaturu na prezidenta oznámil Petr Kováč. Dříve kandidoval do senátu za Romskou demokratickou stranu, v Brně pomáhal romským uprchlíkům z Ukrajiny

Petr Kováč 6. 9. 2022 na tiskové konferenci při ohlašování kandidatury na prezidenta (FOTO: repro video ČT24)

Zastávat zájmy obyčejných lidí, bojovat proti drahotě i chudobě chce v případě zvolení prezidentem Petr Kováč. Svou kandidaturu na prezidenta oznámil dnes na tiskové konferenci. Uvedl, že podpisy pro podporu své kandidatury už sbírá. Neupřesnil, jak dlouho ani kolik podpisů už získal. Spolu s oznámením kandidatury Kováč spustil internetové stránky své prezidentské kampaně. Kandiduje také v komunálních volbách.

"Moji protikandidáti mají velkou nevýhodu, že většina z nich pracovala pouze na univerzitní půdě nebo v kancelářích a mezi běžné obyvatele se příliš nedostala. Já jsem se v práci setkával i s lidmi bez domova, krmil jsem je, dostal jsem se do vyloučených lokalit. Moji protikandidáti neví, co je to fyzická práce, já pracuji celý život. Vím, co pracující člověk potřebuje. Někde se vyspat, najíst a někde si užít život," uvedl ke kandidatuře na prezidenta devětačtyřicetiletý Petr Kováč, který pracuje jak šéfkuchař.

Petr Kováč v roce 2018 kandidoval do senátu jako nezávislý kandidát za Romskou demokratickou stranu (RDS) a v 1. kole získal 216 hlasů, o rok později kandidoval do Evropského parlamentu za stranu JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost. Za toto uskupení v současnosti kandiduje i v komunálních volbách jako jeho předseda.

Po útoku Ruska na Ukrajinu se Kováč zapojil do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Pomáhal i romským uprchlíkům, kteří se ocitli bez přístřeší v Brně. Vařil jim jídlo a vyjednával o pomoci s brněnskými úředníky. Problém byl podle něj v zjevně rasistickém přístupu právě k těmto ženám a dětem.

"Jako potravinář jsem nemohl vidět jakou dostávali vodu a jak byli hladoví," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Petr Kováč s tím, že se sice nehlásí k romství, nicméně jeho vztah k Romům je podle něj patrný z jeho aktivit.

"Mám kladný vztah ke všem národnostním menšinám. Kandidoval jsem za RDS v senátních volbách a byla to skvělá zkušenost. Od té doby se hodně změnilo a spousta politických stran dala na své kandidátky právě zástupce romské menšiny. Zda je to jen způsob jak nahnat hlasy nebo opravdový a poctivý záměr to se dá těžko říct," dodal pro zpravodajský server Romea.cz Kováč.

Podle Petra Kováče nepatří rasismus do naší vyspělé země a roku 2022. "Rasismus je jedna z věcí, které v naší zemi bohužel stále přetrvává. Už ve svém projevu jsem dnes řekl, že je potřeba si zachovat svobodu a demokracii," uvedl Petr Kováč.

"Určitě jako prezident, pokud bych se jím stal, bych neměl moc prostor k tomu, abych konkrétně řešil tuto problematiku, vzhledem k tomu jaké mám v této oblasti zkušenosti, by bylo v mém prvořadém zájmu udělat vše pro to, aby této oblasti bylo věnováno více pozornosti a dostalo se na řešení více financí," dodal pro zpravodajský server Romea.cz Petr Kováč.

Velkou pozornost je podle Kováče potřeba věnovat vzdělávání a právě tato oblast je podle něj hodně podceňována. Je také podle něj potřeba zavřít kohout všem co vydělávají na lidech v sociálně vyloučených lokalitách a nemají zájem jim pomoc.

Cílem Petra Kováče je, aby každý obyvatel České republiky měl bydlení, mohl si koupit jídlo a zaplatit nájem. Bojovat chce proti drahotě. Nejvíce jsou podle něj ohroženy senioři a matky samoživitelky. V dnešním projevu se postavil za demonstranty na Václavském náměstí z minulého týdne.