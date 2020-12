Karel Karika se vrátil na místo zástupce starosty v městské části Ústí nad Labem-město. Předcházel tomu pád dosavadní koalice na radnici

Karel Karika (FOTO: ROMEA TV)

Novým místostarostou městského obvodu Ústí nad Labem - město se stal Karel Karika (Pro! Ústí), mimo jiné zastupitel města. Stalo se tak poté, co se v městském obvodu rozpadla koalice a místostarostka Marie Jakubcová (UFO) byla odvolána pro ztrátu důvěry. Karika pod hlavičkou Pirátů byl také zastupitelem Ústeckého kraje, křeslo kvůli nové funkci v obvodě přenechal Lukáši Ryšavému (Piráti). Zastupitelé ho do funkce zvolili ve středu.

Původní koalici na městském obvodu tvořilo Ústecké fórum občanů (UFO), ANO, ODS a Pro zdraví a sport. Koalice se rozpadla a vznikla nová, kde UFO vystřídalo Pro! Ústí.

„Změny v Radě jsou důsledkem ztráty důvěry a dlouhodobé špatné spolupráce v koalici. Není pro mě snadné opouštět své zaměstnání v charitě – Dům svatého Materny je mé vypiplané dítko a poslání. Tak ale vnímám také pozici uvolněného politika,“ uvedl na webu Pirátů Karika, který se vrací do funkce místostarosty po dvou letech.

„Myslím si, že nejlépe můžu městu posloužit právě z pozice místostarosty obvodu. Chtěl bych mimo jiné přispět i k lepší komunikaci a spolupráci s občany a navázat na práci, kterou jsem předtím dělal jako místostarosta a pověřený starosta. Na rozdíl od toho, co zde bylo doposud zvykem, hodlám pracovat s vizí – ne jako úředník, ale jako někdo zvolený občany, tedy plnit potřeby veřejnosti a obyvatel obvodu. Mám v úmyslu znovu zavést používání aplikace Lepší místo, chci zapojit občany do participativního rozpočtování a vůbec rozhodování. To jsou ty hlavní z důvodů, proč jsem znovu vstoupil do téže řeky. Moje předchůdkyně toto zuřivě ignorovala a zastupitelstvo si přálo změnu. Další projekty ještě musím projednat s koaličními partnery,“ uvedl. Karika vzhledem ke svému vhledu do problematiky prozatím bude dále působit ve výborech pro sociální záležitosti a národnostní menšiny.

Nová koalice by mohla vzniknout také na magistrátu, v platnost vešlo ustanovení, že na sebe zastupitelé převedli dočasně část kompetencí městské rady. Reagovali na to, že koalice na radnici ztratila těsnou většinu. Zastupitelka Ivana Kurljuková zvolená na kandidátce ANO přešla k opozičnímu hnutí Vaše Ústí. ANO oslabilo na osm mandátů, a má jich tak stejně jako nejsilnější opoziční klub Pro! Ústí. Koalice jako celek má nyní 18 hlasů, opozice 19.

Primátor krajského města Petr Nedvědický (ANO) vede koalici ANO, UFO, ODS a PRO Zdraví a Sport. V opozici zůstalo po volbách druhé hnutí PRO! Ústí a dále Vaše Ústí, KSČM a SPD.