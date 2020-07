Karel Schwarzenberg: Pane prezidente, opět jste šlápl důkladně vedle

Karel Schwarzenberg (FOTO: TOP 09)

Karel Schwarzenberg se vyslovil ke včerejší návštěvě prezidenta Miloše Zemana na americké ambasádě, resktive k tomu, co tam řekl. Zeman zde kritizoval názorové vůdce spojené s protesty proti rasismu. Uvedl, že nepotřebuje žádné nové velké bratry, kteří mu budou říkat, jaké hodnoty by měl zastávat. Heslo amerických protestů Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) Zeman označil za rasistické.

To Schwarzenberg vyvrací na své facebookové stránce. "Náš pan prezident si vždy připraví nějaké překvapení. Na včerejší každoroční recepci v rezidenci amerického velvyslance na závěr svého tradičního proslovu řekl, že „Black Lives Matter“ je rasistický výrok. Není."



Bývalý ministr zahraničí připomíná, jak toto heslo vzniklo: "Leckde, a přiznávám, že i ve dvou středoevropských zemích, které znám opravdu dobře, jsou policisté vůči občanům tmavší pleti mnohem přísnější a mnohdy i docela suroví. Zažil jsem to jako předseda Helsinského výboru pro lidská práva dosti často. Není to nic nového ani v Evropě, ani v Americe. V Americe je ovšem vůbec zacházení s lidským životem, snad je to tradice Divokého západu, poněkud lehkovážnější, rukou policie tam ale zahyne mnohem více Američanů tmavší pleti než ostatních. Z toho vznikl onen slogan, že černé životy jsou důležité."

To heslo podle něj není zásadně namířeno proti bílým, rudým, nebo Asiatům. "Je to zoufalý výkřik Američanů, kteří ani více než sto padesát let po zrušení otroctví nejsou vždy a všude nazíráni jako rovnoprávní občané. Pane prezidente, opět jste šlápl důkladně vedle."