Karel Karika: Můj cíl je být ústeckým hejtmanem

Ústecký zastupitel a bývalý místostarosta Karel Karika se stal lídrem kandidátky Pirátů a kandidátem na hejtmana do krajských voleb.

„Můj cíl je vyhrát krajské volby a být hejtmanem. Mám tu čest jako první romský kandidát na tuto funkci kandidovat,“ uvedl Karika pro ROMEA TV.

Věnovat se chce hlavně sociálním, zdravotnickým a ekologickým problémům v kraji. Zaměřit se chce také na řešení situace ve vyloučených lokalitách. „Pomocí samospráv a kulatých stolů vyvolat opravdu koncepční řešení,“ přibližuje své plány Karika, který je rovněž spoluzakladatelem Iniciativy Ústí proti hazardu nebo v Ústí neonacisty nechceme.

Česká pirátská strana představila také 13 kandidátů do podzimních voleb do senátních voleb. Do Senátu bude kandidovat odborný referent pro oblast národnostních menšin středočeského krajského úřadu Cyril Koky.

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.