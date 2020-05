Kauza nacistického kalendáře: Vnitro i Praha vypověděly smlouvy o nájmu nakladatelství, chystá se další trestní oznámení, poslanci plánují zákaz prodeje věci s nacistickými symboly

Nakladatelství Naše vojsko nabízí ve svém obchodu kalendář s portréty "osobností třetí říše" pro rok 2021 (FOTO: Romea.cz)

Ministerstvo vnitra vypovědělo smlouvu o nájmu skladu s nakladatelstvím Naše vojsko, které vydalo kalendář s portréty osobností třetí říše, sdělil po úterním jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dodal, že podobné zboží nemá na pultech českých obchodů co dělat. Pražský magistrát vypověděl v dubnu smlouvu prodejně nakladatelství na Andělu. Kvůli kalendáři podal trestní oznámení předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma, další chystá Federace židovských obcí (FŽO).

Petříček uvedl, že Meron se při schůzce o případ zajímal. "Informoval jsem ho, že trestní oznámení už bylo podáno a že ministerstvo vnitra už vypovědělo nakladatelství smlouvu na sklad. Takové předměty nemají na pultech českých obchodů co dělat, zlehčují hrůzy nacistického režimu a zvlášť pro Izrael to musí být smutný pohled," napsal ČTK Petříček v textové zprávě. Vedle Merona dříve kritizoval kalendář i německý velvyslanec v ČR.

Vnitro podle zjištění Deníku N nakladatelství pronajímalo prostřednictvím své příspěvkové organizace sklad. Nyní se rozhodlo smlouvu ke 30. červnu vypovědět. "Výpověď smlouvy odeslalo Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra do nakladatelství Naše vojsko dnes ráno," citoval dnes Deník N ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

"Používat ke generování zisku předměty s podobiznami nacistických vůdců je z mého pohledu nevkusné a nemorální. Nevkus v tomto směru ale bohužel není trestný čin. K tomu ostatně došly orgány činné v trestním řízení, které se tím opakovaně zabývaly," řekl ještě před tím serveru iROZHLAS.cz ministr vnitra Hamáček.

Smlouvu nakladatelství vypověděl již před nejnovější kauzou i pražský magistrát, který mu pronajímá prostory prodejny na Smíchově. Podle pražského radního Jana Chabra (TOP 09) vypovědělo město smlouvu koncem dubna s šestiměsíční výpovědní lhůtou. "Stejně jako jsme přistoupili k výpovědím nepoctivým směnárníkům, stejně jako jsme vypověděli z městských nemovitostí prodejce matrjošek a masek různých diktátorů, tak jsme vypověděli v dubnu letošního roku i tohoto nájemce. Město nechce ve svém majetku trpět podnikatele, jejichž předmět podnikání je eticky rozhodně za hranou," uvedl radní v prohlášení, které zaslal ČTK.

Federace židovských obcí podá trestní oznámení

Federace židovských obcí (FŽO) dnes kvůli kalendáři podá trestní oznámení. Federace považuje nejen samotné vydání kalendáře, ale i jeho grafickou úpravu za podporu nacismu, tedy hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a oslavu jeho představitelů, vesměs nacistických válečných zločinců. ČTK to sdělil předseda FŽO Petr Papoušek. Trestní oznámení podle něj směřuje na nakladatelství i jeho ředitele. Předseda Židovské obce v Praze František Bányai otevřeným dopisem požádal majitele nakladatelství, aby zmíněné produkty neprodleně stáhl z prodeje a zajistil jejich zničení.

Otevřený dopis zaslal i ČTK. "Vaše produkty jsou glorifikací vrahů s vysokým potencionálem negativně ovlivnit mladou generaci, bagatelizovat hrůznou minulost a podněcovat k nenávisti a novému násilí. Komerční záměr založený na zájmu osob fascinovaných zlem a násilím postrádá jakýkoliv cit a vnímání lidské důstojnosti, totální absenci slušných obchodních praktik a vnímám jej jako mimořádně odporný hyenismus," uvedl Bányai v dopise Emerichu Drtinovi, majiteli Našeho vojska.

Policie již dřív prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Policisté podle tehdejšího vyjádření mluvčího Jana Daňka neprokázali, "že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti". Mluvčí dodal, že obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů nebo osob v českém právu zakotven není.

Podle Papouška tehdejší konstatování orgánů činných v trestním řízení, že věc nelze podle platné právní úpravy postihnout, zřejmě podnítilo Naše vojsko k vytvoření kalendáře s osobnostmi třetí říše. "Podle našeho názoru argumenty, opírající se o svobodu projevu, již nemohou v tomto případě obstát," uvedl předseda FŽO.

"Je to samo o sobě paradoxní, že když něco děláte zdarma, je to trestné a když to děláte za účelem zisku, tak by to nemělo být trestné," prohlásil předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma.

I kvůli této kauze chystá lidovec Jan Bartošek poslanecký návrh, jenž se bude týkat předmětů s nacistickou tematikou. "Právní úprava je jasná, jednoduchá, srozumitelná a nekompromisní," řekl Radiožurnálu.

Podle ředitele nakladatelství Emericha Drtiny nejde o propagaci nacismu. "Vše vydáváme za účelem zisku. Více k tomu nemám co dodat," napsal serveru iROZHLAS.cz.

Nakladatelství nadále na svých stránkách hrnky i trička s podobiznami nacistů nabízí. Nově vydávaný kalendář pak vedle Hitlera a Heydricha představuje státního ministra Karla Hermanna Franka, ministra propagandy Josepha Goebblese nebo nacistického politika Rudolfa Hesse.