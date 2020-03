Kdo je za dezinformačním serverem Aeronet? To odhalili Reportéři ČT s časopisem Respekt

Marek Pešl, pod přezdívkou Vedoucí kolotoče provozuje dezinformační web Aeronet (FOTO: repro ČT)

Reportérům ČT a časopisu Respekt se po několika letech pátrání podařilo odhalit utajeného dezinformátora z Aeronetu. Je jím Marek Pešl, kterého reportéři zastihli na sídlišti ve slovenském Trenčíně. Muž, který pravidelně mění adresy trvalého bydliště a ze svého bytu téměř nevychází, svými nezdrojovanými a nepodepsanými manipulacemi už několikrát ovlivnil politické dění v Česku. Informuje o tom Česká televize.

„Kdybyste informovali poctivě, tak by nebyl problém. Ale to, co vy předvádíte…,“ vysvětlil Pešl své skrývání při prvním kontaktu s reportéry. Na dotaz, co tedy předvádějí, odvětil: „Ať už jde třeba, já nevím, o to, jak přinášíte informace o Ukrajině. Způsob, jakým tam ukrajinská vláda terorizuje vlastní obyvatelstvo na východě své země, jakým způsobem česká vláda dodává zbraně ukrajinské vládě na likvidaci vlastního obyvatelstva.“

Bývalý náměstek ředitele české rozvědky Jan Paďourek záběry okomentoval: „Můj první dojem je, že mluvíte s člověkem, který má nějaký problém a který má velice vyhraněný ideologický pohled na tento svět.“

Pak už se reportéři Pešla ptali, jak se ke své práci dostal. „V roce 2014 jsem byl kontaktovaný skupinou lidí. Je to skupina lidí, která v podstatě je z vlastenecké, nebo můžeme říkat národovecké fronty.“ Na dotaz po jejich původu reagoval: „Jsou to Češi. Prosím vás, žádní Rusové nejsou v těchto věcech zaangažováni. To jsou zase dezinformace, které šíří novináři, že nějací Rusové se snaží vměšovat, snaží se v podstatě jakoby něco ovlivňovat v České republice. Jenom chci říct, že netvrdím, že se to nemůže dít.“

O server Aeronet se Reportéři ČT začali poprvé zajímat začátkem roku 2016. Tehdy se v Praze střetli zastánci s odpůrci migrace a Evropské unie. Na dezinformačních webech se ještě ten večer objevilo video s výbušným tvrzením, že střet mezi příslušníky krajní pravice a levicovými aktivisty v Thunovské ulici vyvolal a řídil muž v hnědé bundě, což byl prý policista v přestrojení.

Záhy se ukázalo, že muž v hnědé bundě byl opravdu policista, ale na místě působil jako člen antikonfliktního týmu, který měl zabránit potyčkám mezi demonstranty. Šlo o typickou ukázku způsobu manipulace dezinformačních webů: zařadit pravdivou informaci do lživého kontextu.

V roce 2016 byl Marek Pešl jediným příjemcem peněz, které posílali čtenáři Aeronetu na jeho provoz. Měsíčně se jednalo o částku zhruba 1300 eur (asi 33 tisíc korun). Reportéři zjistili, že k výběru peněz od čtenářů používal Pešl takzvané bílé koně.

Pešl se zpočátku rozhovoru s reportéry k obsahu Aeronetu hlásil, po pár minutách ale otočil, a že by byl „vedoucím kolotoče“ (tak se podepisuje autor článků) popřel. Uvedl, že se živí těžbou kryptoměn a lidem z Aeronetu pomáhá v provozu. „Peníze, které přijdou v hotovosti, zaměňuji za kryptoměny a posílám redakci Aeronetu,“ řekl s tím, že funguje jako „směnárník“.

Že je Marek Pešl tím, kdo nejen inkasuje peníze od přispěvatelů, což ročně dělá minimálně tři čtvrtě milionu korun, ale i tím, kdo ovládá sociální sítě Aeronetu, odhalila nedávná technická chyba Facebooku. Díky ní bylo možné několik hodin vidět, kdo konkrétně spravuje jednotlivé stránky. Ukázalo se, že k účtu Aeronetu má přístup jediný člověk, kterého sociální síť lokalizovala na Slovensku.

Než Facebook chybu odstranil, Deník N zjistil, že stránku spravuje zcela anonymní účet označený smyšleným anglickým jménem Dylan Taylor. Toto jméno přitom používal Marek Pešl v době, kdy Aeronet byla uzavřená platforma pro počítačové nadšence a s politikou ještě neměl nic společného.

Aeronet mimo jiné zveřejnil i protiromský článek o koncentračním táboře v Letech u Písku, v němž se to nenávistí, lží a dezinformacemi jen hemží. Krom jiného zde tento dezinformační web tvrdí, že "Cikáni v ČR chtějí svůj vlastní holokaust kvůli tomu, že je Eliášova protektorátní vláda chtěla ubytovat a naučit práci."

