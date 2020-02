Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje: Pane Křečku, omluvte se za dehonestující výroky týkající se Romů

Stanislav Křeček, v reportáži televize Prima (FOTO: repro TV Prima)

Romové z Libereckého kraje požadují po novém Veřejném ochránci práv Stanislavu Křečkovi omluvu za jeho výroky, které podle nich dehonestují velkou část Romů. "My, signatáři tohoto prohlášení požadujeme, aby se pan Stanislav Křeček omluvil všem Romům za své výroky v médiích směřujících na adresu Romů. Pan Křeček v médiích zmiňuje, že jsme neaktivní menšinou, přitom po celé republice funguje celá řada neziskových organizací a dalších skupin, které se právě zabývají participací Romů na záležitostech veřejných. Jeho výroky jsou pro nás nepřijatelné, dehonestují práci velké části Romů," uvádí se v prohlášení Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, které zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Prohlášení Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje

My, signatáři tohoto prohlášení požadujeme, aby se pan Stanislav Křeček omluvil všem Romům za své výroky v médiích směřujících na adresu Romů. Pan Křeček v médiích zmiňuje, že jsme neaktivní menšinou, přitom po celé republice funguje celá řada neziskových organizací a dalších skupin, které se právě zabývají participací Romů na záležitostech veřejných. Jeho výroky jsou pro nás nepřijatelné, dehonestují práci velké části Romů.

Romové jsou součástí této společnosti, a proto se proti tomuto jednání jako občanská společnost musíme ohradit a na takováto selhání upozornit. Zájem Romů o politiku a aktivní občanství se o proti minulých letech výrazně zlepšil a Romové se tak konečně stávají lídři s tahem na branku. A právě proto považujeme za nepřijatelné, aby Veřejný ochránce práv rozděloval svými výroky společnost.

Obáváme se také o samotné fungování a reálnou existenci tohoto úřadu, jelikož pan Křeček v jeho výrocích diskriminaci nepřisuzuje odpovídající postavení v rámci pracovní náplně Veřejného ochránce práv. My vnímáme diskriminaci jako něco, co z velké části zabraňuje emancipaci a integraci Romů do společnosti.

Jsme rádi, že Liberecký kraj v tomto ohledu funguje, romská komunita zde má své zastoupení v podobě místních romských neziskových organizací, které spolu navzájem komunikují, reagují na potřeby komunity a vytváří dlouhodobě smysluplnou činnost pro dobro Romů a sociálně vyloučených osob v kraji.

Za Koalici romských reprezentantů Libereckého kraje, z. s. a další spolky v Koalici

Marie Pilátová, Ján Lányi, Eugen Kondáš, Julius Baník, Dana Tamašová, Klára Růžičková, Ladislav Mártha, Marie Kondášová, Nikola Bilá a další členové.