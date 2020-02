Komentátorka známá rasistickými výroky si v Praze převzala falešnou cenu. Zesměšnil ji youtuber

Komenátorka Hopkinsová známá rasistickými výroky si v Praze převzala falešnou cenu (FOTO: repro Youtube Joshe Pieterse)

Na fiktivní ceremoniál k slavnostnímu předání ceny, která neexistuje, pozval do Prahy britskou kontroverzní sloupkařku Katie Hopkinsovou tamní youtuber Josh Pieters. Hopkinsová na předání přiletěla a ocenění „pro největší britskou p…“ převzala. Upozornil na to server Seznam Zprávy.

Hopkinsová o sobě říká, že je „bílá heterosexuální křesťanka, která je v současném světě v menšině“ a je známá svými rasistickými a nenávistnými výroky, nejčastěji proti muslimům, jiným národům, homosexuálům, feministkám nebo psychicky nemocným lidem. Kvůli svým výrokům mívá často zablokované profily na sociálních sítích. K jejím fanouškům patří i Donald Trump.

"Možná se ptáte, jaká je pointa toho přimět Katie Hopkinsovou přijet do Prahy a dát jí hloupou neexistující cenu. V tomto světě je spousta hrozné nenávisti a lidé jako Katie vydělávají na tom, že ji šíří. A protože máme svobodu slova, můžou to dělat. Stejně jako já, který jsem ji využil k tomu, abych bojoval proti nenávisti tím, že Katie zahraji na její ego a přiměji ji vypadat trochu hloupě," říká ve videu, které dokumentuje přípravy i průběh ceremoniálu Pieters. Video zveřejnil na kanálu Youtube právě v době, kdy měla Hopkinsová zablokovaný Twitter.

Ocenění pro Hopkinsovou nazval Pieters jako Cenu za kampaň pro sjednocování národa - v angličtině Campaign to Unify the Nation Trophy, z čehož lze snadno udělat zkratku CUNT, v překladu znamenající vulgární označení pro ženské pohlavní orgány.

Ceremoniál se konal v luxusním hotelu v Praze a jako hosté se ho zúčastnili najatí Britové jako kompars. Pieters oceněné zaplatil cestu i ubytování. Ta v děkovné řeči nezůstala nic dlužna své pověsti, utahovala si z muslimů, hovořila o tom, jak se snaží znásilňovat své matky nebo si dělala legraci z epileptiků a Asiatů.

