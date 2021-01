Komerční šíření nacismu a podobných hnutí bude nesjpíš trestné. Poslanci novelu odhlasovali, teď půjde do Senátu

Hrnek s Adolfem Hitlerem v eshopu nakladatelství Naše vojsko.

Komerční šíření materiálu k propagaci národního socialismu Hitlerovského typu (nacismu) a dalších podobných hnutí bude nejspíš trestné. Poslaneckou úpravu schválila Sněmovna ve vládní novele trestního řádu a zákoníku, která se týká alternativních trestů. Zavedena by měla být také stálá zbraňová amnestie nebo terapeutické programy pro rizikové řidiče.

Vládní předloha se týká zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. S řadou sněmovních doplňků ji nyní dostanou k posouzení senátoři.

Proti trestním předpisům by se podle návrhu provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba by činila až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody. Trestné by naopak nebylo využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Úpravu prosadila skupina poslanců v čele s předsedou lidoveckých poslanců Janem Bartoškem v reakci na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše. Nyní podle nich není možné prodej těchto věcí postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus. Vyšetřování případu nyní ukončila policie. Kriminalisté obvinili jednoho člověka a firmu z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví, ale není známo, jak na to bude reagovat soud.

Trvalou zbraňovou amnestii Sněmovna schválila na návrh Jiřího Maška (ANO). Člověk, jenž by dobrovolně odevzdal nelegálně drženou zbraň, by díky účinné lítosti nečelil stíhání za nedovolené ozbrojování. Možnost soudu uložit řidiči povinnost absolvovat terapeutický program poslanci do předlohy přidali podle návrhu Zuzany Ožanové (ANO).

Předloha také zpřísňuje trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Hrozilo by za ně podle návrhu skupiny poslanců v čele s Helenou Válkovou (ANO) až osm let vězení místo čtyř let. Poslanci úpravu zdůvodňují tím, že předmětem nátlaku bývá i samo těhotenství ženy, kdy je nucena k tomu, aby podstoupila legální potrat.

Ředitelé věznic zřejmě získají zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání. Skupina poslanců v čele Lukášem Černohorským (Piráti) tím chce zejména vyjasnit, kdo využívání počítačů povoluje. "Pravomoc ředitele věznice bude přispívat ke zpřístupnění a zkvalitnění formálního vzdělání pro odsouzené ve výkonu trestu a obviněné ve vazbě," napsali autoři ve zdůvodnění schválené úpravy.

Vládní novela se týká postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby. Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů, mezi které patří například obecně prospěšné práce, je nyní podle ministerstva spravedlnosti příliš formalistický. Problémem je třeba také to, že soudy nereagují dost rychle na zprávy Probační a mediační služby. Navrhované změny mají odstranit prodlevy, které současný systém vytváří.

Sněmovna do předlohy vložila i další procesní úpravy. Rozšířila například možnosti nejvyššího státního zástupce podávat dovolání v neprospěch obžalovaného a z rozhodování o obnově řízení vyloučila soudce, který věc rozhodoval v první stupni.