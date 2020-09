Komisařka Rady Evropy pro lidská práva vyzvala poslance ke schválení zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Sněmovna zákon bude projednávat ve středu

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatović (FOTO: https://www.coe.int/)

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatović vyzvala české poslance, aby v prvním čtení schválili návrh zákona o odškodnění neoprávněně sterilizovaným osobám. "Navzdory tomu, že byl v roce 2009 učiněn důležitý krok, kdy vláda uznala protiprávnost sterilizace, tato záležitost dosud nebyla vyřešena. Návrh zákona poskytuje důležitou příležitost pro zvolené zástupce v České republice k řešení této historické nespravedlnosti," napsala Mijatović v dopise, který server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

K odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen vyzvala již dříve zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. K projednání návrhu zákona o odškodnění vyzvalo poslance i téměř 150 osobností, které připojily svůj podpis pod dopis poslancům.

Poslanci první čtení projednání zákona zařadili na právě probíhající 58. schůzi a zákon by měl být projednán ve středu odpoledne.

Vážený pane předsedo, vážení členové Poslanecké sněmovny,

jakožto komisařka Rady Evropy pro lidská práva mám za úkol přispívat k efektivnímu dodržování lidských práv ve všech 47 členských státech Rady Evropy. Důležitá součást mé práce v tomto ohledu je vést dialog s vládami a parlamenty členských států, a pomoci jim řešit možné otázky lidských práv v zákonech nebo postupech.

Píši vám ohledně návrhu zákona o jednorázovém finančním odškodnění osob, které se staly obětí nezákonné sterilizace (návrh zákona č. 603). A rozumím, že tento návrh zákona v tuto chvíli čeká na své první čtení.

Můj úřad začal jednat s českými orgány v otázce nucených a násilných sterilizací, které byly provedeny zejména na romských ženách, již před patnácti lety. Od té doby každý z mých předchůdců zdůrazňoval potřebu nápravy a přiměřeného odškodnění obětí, odstranění překážek takové kompenzace a vytvoření vhodných kompenzačních mechanismů.

Navzdory tomu, že byl v roce 2009 učiněn důležitý krok, kdy vláda uznala protiprávnost sterilizace, tato záležitost dosud nebyla vyřešena. Návrh zákona poskytuje důležitou příležitost pro zvolené zástupce v České republice k řešení této historické nespravedlnosti.

Praktiky nucených a násilných sterilizací představují závažné porušení lidských práv, které má dopad na mnoho aspektů osobní integrity, důstojnosti a práva na soukromý a rodinný život jednotlivce.

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy z roku 2011 k odstranění beztrestnosti za závažná porušení lidských práv rovněž stanovily, že členské státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření k zavedení dostupných a účinných mechanismů, které zajistí, aby oběti získaly okamžité a přiměřené odškodnění za způsobenou újmu.

Ačkoli újma způsobená obětem, fyzická i psychická, nemůže být nikdy napravena, vytvoření spravedlivého, dostupného a přiměřeného mechanismu odškodnění by těmto ženám přineslo míru spravedlnosti, které se jim tak dlouho nedostávalo. Vzhledem k času, který již uběhl, zcela souhlasím s názorem vyjádřeným zástupkyní veřejného ochránce práv, jakož i mnoho dalších, že tento návrh zákona může představovat poslední příležitost k dosažení spravedlnosti pro oběti. A tato příležitost by neměla být promarněna.

Kromě toho, co tento návrh zákona může znamenat pro samotné oběti, vyřešení tohoto dlouhodobého problému by znamenalo širší závazek České republiky k ochraně práv žen. Bylo by také důležité uznat, jakým obtížím čelily oběti, zejména romské ženy, vyslyšet jejich hlasy a uznat jejich znepokojení. V tomto ohledu potvrzuji, že důvěru a dobré vztahy v rámci komunit ve společnostech nelze stavět na historii porušování lidských práv, které zůstává bez odezvy.

Vyzývám proto všechny členy Poslanecké sněmovny, aby zajistili, že projednání tohoto zákona projde prvním čtením a že může být rychle zaveden spravedlivý a přiměřený mechanismu náhrad.

Byla bych vděčná, pokud byste zajistili, aby všichni poslanci obdrželi kopii tohoto dopisu, zejména členové řídícího výboru.

S úctou

Dunja Mijatović