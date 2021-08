Komunitní centrum ve vile Libuši na litvínovském sídlišti Janov oslaví své narozeniny přednáškou i koncertem

Petr Globočník - Vila Libuše (FOTO: MY Litvínov)

Vila Libuše – sociálně komunitní centrum na litvínovském sídlišti Janov - oslaví v pátek 13. srpna od 18:00 své druhé narozeniny. Zchátralou Libuši v ulici Přátelství odkoupil po volbách v roce 2018 zastupitel a předseda spolku MY Litvínov Petr Globočník. Spolu s členy spolku a dobrovolníky zahájil její rekonstrukci a budování komunitního centra.

„Večer před samotnou oslavou proběhne přednáška, na které chceme lidem nejen ukázat, co se povedlo, ale především s nimi srovnat, jak žijí lidé v chudých lokalitách jinde na světě. Neotřelý pohled z Brazílie poskytne můj dlouholetý kamarád Roger Duran, který se celý život věnuje sociální práci a má úspěšně za sebou mimo jiné podobný projekt, jaký nyní rozvíjíme teď my v MY Litvínov,“ přibližuje Globočník.

Vizí komunitního centra je fungovat jako tzv. sousedský dům, kde se boudou potkávat lidé všech věkových kategorií z různých společenských vrstev. Podle předsedy spolku by se měli přirozeným způsobem při kulturních, sportovních či zahradnických aktivitách místní obyvatelé seznamovat a aktivizovat.

Vila má již například kompletně vyměněná okna v přízemí, tři opravené místnosti a rozvedenou elektřinu. Díky téměř dvousettisícové podpoře Nadace Proměny Karla Komárka se rozsáhlé přeměny dočká také přilehlá zahrada. Spolek na ní prozatím založil záhony a vytvořil posezení na opékání buřtů. S městem se mu navíc podařilo vyjednat důležitý pronájem zbytku pozemku.

„Spolku MY Litvínov se výborně daří dostávat do povědomí lidí ze širokého okolí Litvínova. Pořádají pravidelně akce s různou náplní, a nabízejí tak úplně nový pohled na lokalitu Janov a na lidi, kteří v ní žijí. Je dobře, že na debatu k oslavě dvouletého výročí dostali pozvánku také lidé z Agentury pro sociální začleňování, města a kraje. Naše nadace od počátku podporuje myšlenku, aby se do komunitních aktivit zapojovalo co nejvíce lidí z různých skupin a z různého prostředí,“ říká ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.