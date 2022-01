Končící zmocněnkyně Válková vyzvala novou vládu, aby zřídila post zmocněnce pro romské záležitosti

Helena Válková 12. 1. 2022 během jednání poslanecké sněmovny (FOTO: PSP)

Končící zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková během dnešní debaty ve sněmovně vyzvala novou vládu, aby do poloviny roku 2022 zřídila post zmocněnce vlády pro romské záležitosti. Poslanecká sněmovna dnes již několik hodin jedná o vyslovení důvěry nové vládě premiéra Petra Fialy.

Válková připomněla, že minulá vláda přijala v minulém roce Strategii rovnosti začlenění a participace Romů na léta 2021 až 2030, kde je podle ní poprvé v historii slovo participace.

"My jsme udělali takový odvážný krok a já moc děkuji romské menšině, její elitě, že dokázala přepracovat tu původní úředníky standardně připravené strategii, s kterou moc nesouhlasila na strategii, která je opravdu moderní," uvedla Helena Válková a dodala: "Česká vláda, nová vláda, má za úkol v tomto roce, do konce tohoto roku - doporučuji v prvním pololetí a to můžu doporučovat, ten termín je tam do 31. 12. 2022 - zřídit pozici zmocněnce pro romské záležitosti. Protože ať se snažíte sebevíc jako zmocněnec nebo zmocněnkyně, ministr nebo ministryně pro lidská práva, nikdy nepřesvědčíte menšinu, národnostní, v tomto případě romskou, že jste takzvaně jejich a děláte to nejlepší, co by chtěli. Oni si zaslouží mít svého zástupce, který bude mít odpovědnost za své záležitosti."

Helena Válková uvedla, že v tuto chvíli je Radou vlády pro romské záležitosti již jeden nominant, "kterého samozřejmě vy můžete nebo nemusíte akceptovat."

Jak již dříve zpravodajský server Romea.cz informoval "romská rada" a část neziskových organizací na post zmocněnce vlády pro romské záležitosti navrhují Jana Husáka.

VIDEO