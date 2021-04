Konec symbolu sociálních problémů v Česku. Domy v ústecké Matiční půjdou k zemi

Matiční ulice (FOTO: RomanM82, wikipedia commons)

Více než dvacet let po stavbě a následném rozebrání plotu v Matiční ulici v Ústí nad Labem půjdou zbylé domy k zemi. Dohodlo se na tom město s neštěmickým obvodem, které má vybydlené domy ve správě. Definitivně tak zmizí jeden ze symbolů sociálních problémů v Česku, který na konci 90. let narostl do mezinárodních rozměrů.

Nechvalně známý zděný plot v přístavní části čtvrti Krásné Březno vyrostl v polovině října roku 1999 a měl oddělovat tzv. problémové obyvatele obecních domů od starousedlíků. Plot stál nakonec jen o něco déle než měsíc a zabývala se jím i česká vláda. S kritikou se připojil tehdejší prezident Václav Havel a na místě se střídaly zahraniční delegace.

Plot nechalo rozebrat město Ústí nad Labem, dnes má jednu jeho část ve svém muzeu. Teď půjdou k zemi i dva ze tří zbylých domů a město přemýšlí, jak s prostorem naloží dál.

Za vlastní a bez dotací

„Došlo k dohodě, že domy zbouráme,“ říká náměstek ústeckého primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Ve hře byla ještě varianta pokusit se domy oživit, zrekonstruovat a vrátit do nich nájemní bydlení. „Zvažovali jsme to důkladně. Ale stav domů je špatný a není perspektiva jejich opravy,“ dodává Hausenblas.

V Matiční ulici dnes stojí činžovní domy tři, dva má ve správě městský obvod Neštěmice, třetí je v majetku Českých přístavů. Dva půjdou k zemi určitě, o připojení přístavů se podle Hausenblase dál jedná.

Na zbourání se město dohodlo s neštěmickým obvodem, který na něho převede dotčené pozemky. Neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí) se dohodu chystá předložit na nejbližší jednání rady a zastupitelstva. „Jsem ráda, že se po dlouhých letech ustoupilo od nápadů, že by v Matiční mohlo znovu vzniknout bydlení. Zbourání je jedinou správnou cestou, po dlouhých letech zmizí jeden z negativních symbolů města,“ říká Tomková.

Město nechá oba obecní domy zbourat na vlastní náklady, nebude požadovat žádné dotace z programů určených na demolice domů v sociálně vyloučených lokalitách. „Je tam stanovena desetiletá udržitelnost, což by nás mohlo omezovat,“ říká Hausenblas.

O tom, co na místě vybydlených domů vznikne, rozhodne návrh nedávno vzniklé Kanceláře architekta města. Neštěmice ovšem mají podmínku. „Pozemky předáme za podmínky, že už tady nevznikne bydlení, ale pozemky se využijí k rozvoji lokality,“ říká starostka Tomková.