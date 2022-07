Konflikt mezi dětmi v Havířově vyústil v hádku mezi skupinkou Romů a ukrajinskou rodinou

Konflikt mezi skupinkou Romů a ukrajinskou rodinou v Havířově - 6. 7. 2022 (FOTO: repro video Aljona P.)

Drobný konflikt mezi dětmi v havířovské části Šumbark vyústil v hádku mezi několika Romy a rodinou z Ukrajiny, u které musela nakonec ve středu večer zasahovat policie a kvůli malému poranění i záchranka. Video z konfliktu na sociální síti zveřejnila Ukrajinka Aljona P. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a všechny zúčastněné bude řešit magistrát.

Incident se stal ve středu v půl osmé večer a Ukrajinka Aljona P. tvrdí, že jejího syna měli na ulici napadnout romské děti. "Přišel syn, že ho na ulici napadli místní Romové. Děti. Manžel tam šel a napadli i jeho a naší desetiletou dceru, kterou srazili k zemi a ještě naznačovali, že po ní hodí kamenem. Přivolala jsem policisty, ti však říkali, že s tím nic nenadělají," tvrdí žena, která se svým čtyřiačtyřicetiletým manželem a sedmi dětmi uprchla před ruskou agresí z Ukarjiny a již dva měsíce žije v Havířově.

Podle serveru iDNES.cz policejní mluvčí Daniela Vlčková sdělila, že případ byl na místě vyhodnocen jako přestupek a předán havířovské městské polici. To potvrdil i ředitel havířovských strážníků Bohuslav Muras. "Šlo nejprve o potyčku dětí, do které se později zapojili i dospělí. Případem se v přestupkovém řízení bude zabývat magistrát," uvedl Muras. Úředníci by měli zjistit, kvůli komu incident vznikl.

Romové dávají vinu za eskalaci celého konfliktu muži z Ukrajiny, který měl strkačku mezi dětmi vyhrotit tím, že vzal do ruky tyč a děti před ním začaly utíkat.

To ostatně ukazuje i video, které zveřejnila Aljona P. Na něm je vidět a slyšet hádka, kdy místní Romka na ženu z Ukrajiny křičí, aby se vrátila odkud přišla. Ukrajinec odchází se smíchem z místa konfliktu a najendou se si bere do ruky tyč. V tu chvíli se romské děti rozutečou a na videu je slyšet křik ženy z Ukrajiny. "Sáša, Sáša," zastavuje žena svého muže a video končí s tím, že je slyšet, jak žena říká, že zavolala policii. Žádné napadení na videu není vidět.

Na místě zasahovali záchranáři, která ošetřila lehčí poranění u čtyřiačtyřicetiletého muže a jeho desetileté dcery.

Jak pro média uvedl ředitel městské policie Bohuslav Muras, žádný obdobný konflikt strážníci dosud v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky řešit nemuseli.