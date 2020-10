Krajské volby skončily. Z romských kandidátů uspěl pouze Karel Karika za Piráty, hejtmanem se ale nestane

Romští kandidáti v krajských a senátních volbách 2020 (Koláž: Romea.cz)

O hlasy voličů se v letošních krajských a senátních volbách, které skončily v sobotu 3. října ve 14 hodin, ucházelo nejméně 8 Romů. Z nich se jako jediný do krajského zastupitelstva dostal Karel Karika za Českou pirátskou stranu. Preferenční hlas mu dalo 698 voličů. Piráti jako vůbec první parlamentní strana v historii nasadili Roma Karla Kariku jako lídra kandidátky v Ústeckém kraji a svého kandidáta na hejtmana. Získali zde 6 mandátů. Kandidáti za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, které je známé svými protiromskými a xenofobními výroky, neuspěli.

Jediný romský kandidát do Senátu Cyril Koky (Piráti) se ziskem 4 160 hlasů (9,31 %, po součtu 99,56 % hlasů) neuspěl a skončil na šestém místě. Do druhé kola v kolínském volebním obvodu postupuje z prvního místa kandidát STAN Pavel Kárník a ze druhého kandidát ANO 2011 Igor Karen.

Po sečtení téměř všech hlasů, je vítězem voleb hnutí ANO 2011, které získalo nejvíce hlasů v deseti krajích a celkem 21,86 % všech hlasů, oproti volbám v roce 2016 si však polepšilo pouze o 2 mandáty a má 178 mandátů. V Libereckém kraji uspěli se ziskem 38,55 % zdejších hlasů Starostové pro Liberecký kraj, celkem mají 22 mandátů, ve Středočeském hnutí STAN (Starostové a nezávislí), které oproti minulým volbám získalo navíc 16 mandátů a má jich celkem čtyřicet. V Hradeckém kraji zvítězila koalice koalice ODS, STAN a Východočeši, získali zde 23,54 % hlasů.

KSČM se nedostane do devíti ze 13 regionálních zastupitelstev. ČSSD by nemusela mít mandáty v pěti regionech. Zastoupení ve všech krajích by naopak mohli mít Piráti, kteří získali celkem 91 mandátů. Po volbách před čtyřmi lety uspěli samostatně v jednom regionu a ve dvou se Zelenými. Hnutí SPD by mohlo mít samostatně zástupce v devíti krajských zastupitelstvech. SPD získalo celkem 6,14 % hlasů a bude mít 35 krajských zastupitelů.

Letos v krajských volbách kandidovali čtyři Romové v Ústeckém kraji, dva v Libereckém a po jednom kandidátovi z řad Romů mají kraje Karlovarský a Moravskoslezský.

Ze dvou kandidujících Romů za Piráty uspěl Karel Karika

Kandidát na hejtmana v Ústeckém kraji Karel Karika, pracovník v charitě a vedoucí Domu svatého Materny v Ústí nad Labem a držitel Ceny Františka Kriegla, kterou uděluje Nadace Charty 77, se stane krajským zastupitelem, získal 698 preferenčních hlasů. Piráti získali celkem šest mandátů, tedy 10,08 % hlasů, a jsou čtvrtí po ANO se 17 mandáty, ODS s osmi mandáty a STAN se sedmi mandáty.

Za Českou pirátskou stranu kandidoval v Moravskoslezském kraji také Cyril Koky z Frýdku-Místku. Projektant v energetice a zároveň čerstvý podnikatel byl na devětadvacátém místě kandidátky Pirátů, kteří obsadí 9 křesel v krajském zastupitelstvu díky zisku 11, 85 % hlasů. Více hlasů než Piráti získalo v tomto kraji ANO – 24 mandátů, následováno ODS v koalici s TOP 09 s deseti mandáty.

Změna: Dva kandidující Romové v Libereckém kraji

Dva romské kandidáty mělo i hnutí Změna pro lidi a pro krajinu v Libereckém kraji. Z devátého místa tam za toto hnutí kandidoval Marcel Fabián Grünza z Liberce. Tento podnikatel se už léta věnuje taky sociální práci a v Liberci otevřel nízkoprahové centrum. Druhým romským kandidátem hnutí Změna pro lidi a pro krajinu v Libereckém kraji na dvaatřicátém místě kandidátky byl počítačový grafik a fotograf Ondřej Kači z Liberce. Změna v letošních krajských volbách získala po sečtení pouze 1,52 procent hlasů, a do zastupitelstva Libereckého kraje se tak nedostala. Vítězem letošních voleb je v tomto kraji politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které v zastupitelstvu kraje obsadí 22 křesel, následováno ANO 2011 s 10 mandáty, Českou pirátskou stranou a ODS, které mají obě po pěti mandátech.

SPD a Lepší Sever: Dva Romové z Krupky na kandidátce hnutí a jeden za koalici v Ústeckém kraji

I za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury kandidovali dva Romové. V Ústeckém kraji na třináctém místě kandidátky Andrea Kuchtová, podnikatelka z Krupky. Ta je zároveň místopředsedkyní místního klubu SPD Krupka. Ve stejném kraji za SPD kandidoval ze čtyřicátého místa vychovatel v dětském domově v Krupce - Ondřej Tancoš. SPD získalo po součtu hlasů při 31,26% voličské účasti pět mandátů v zastupitelstvu Ústeckého kraje, a oba romští kandidáti tak křeslo nezískali.

Za koalici Lepší sever, které sdružuje politiky z politických hnutí ProMost (např. primátor Mostu Jan Paparega, který chce v Chanově uskutečnit kontejnerové bydlení) a Ústecké fórum občanů (UFO) ad., kandidoval na předposledním 26. místě bývalý litvínovský městský strážník, v současnosti podnikatel Julius Turko. Strana získala ve volbách čtyři mandáty, proto se ani Julius Turko do krajského zastupitelstva nedostane.

Strana zelených : Jeden kandidát v Karlovarském kraji

Z devátého místa kandidátky Strany zelených v Karlovarském kraji kandidoval Emil Voráč. Dlouholetý ředitel obecně prospěšné společnosti Khamoro, která je v tomto regionu jedním z poskytovatelů sociálních služeb, v zastupitelstvu kraje nezasedne, protože strana nezískala ani jeden mandát a získala necelé procento hlasů. V tomto kraji vyhrálo se ziskem 13 křesel ANO, následováno STAN s osmi mandáty a Piráty, kteří získali šest mandátů.

Romové nemají dlouhodobě zastoupení ve vrcholné politice

Oproti minulým krajským volbám v roce 2016 výrazně ubylo romských kandidátů. V roce 2016 bylo podle zjištění Romea.cz kandidujících Romů minimálně 43. Víc než polovinu z nich – třiadvacet – reprezentovalo jen Romskou demokratickou stranu. Dalších zhruba dvacet Romů figurovalo na kandidátkách jiných stran. Patřily mezi ně třeba Národní socialisté - LEV 21, ODS ,ČSSD nebo Strana zelených a Piráti. Žádný z romských kandidátů ale ve volbách před čtyřmi lety neuspěl.

Romové nemají dlouhodobě výrazné zastoupení na politické mapě České republiky. V Parlamentu ČR nereprezentuje romskou komunitu už dvacet let nikdo. Jednou z posledních v Poslanecké sněmovně byla na přelomu tisíciletí Monika Horáková, dnes Mihaličková, zvolená na kandidátce Unie svobody.

Strana zelených byla první větší majoritní stranou, která místo na svých kandidátkách nabídla hned několika Romům. Například v roce 2010 byla lídrem kandidátky za Stranu zelených v Pardubickém kraji Lucie Fuková (tehdy Horváthová). A třeba v roce 2013 v předčasných sněmovních volbách měla Strana zelených romských kandidátů hned devět.

Na komunální úrovni je po volbách v roce 2018 situace lepší. Do zastupitelstev obcí se po celém Česku dostalo 13 Romů. O hlasy voličů usilovalo v roce 2018 rekordní množství romských kandidátů. Server Romea.cz jich našel minimálně 170, podle odhadů jich ale mohlo být až 300.