Králové romské hudby v dubnu roztančí Prahu

Gypsy Kings - The Original Gypsies of Camargue (FOTO: Lagardere No Limits)

Zakládající členové legendární kapely Gypsy Kings se vrací s novým jménem na světová podia. The Original Gypsies se v Praze předvedou ve středu 15. dubna ve Foru Karlín. Během večera zazní hity jako Bamboléo, Volare nebo Baila me, které roztančí snad úplně každého.

Gypsy Kings začali hrát v 70. letech minulého století, tehdy ještě pod názvem Los Reyes. Na výsluní je dostala v druhé polovině 80. let deska s názvem Gypsy Kings, na které se poprvé objevil megahit Bamboléo. Během své dlouholeté kariéry prodala kapela více než milionů alb, dostala cenu Grammy, natočila dva hudební filmy a její písně se objevily v několika hollywoodských snímcích.

Kapela, která ve svých písních mísí tradiční flamenco s rumbou, salsou a moderním popem, roztančí v polovině dubna i Prahu. Králové romské hudby, jak se těmto pánům přezdívá, vystoupí v České Republice již po několikáté.