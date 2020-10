Kulturista Filip Grznár shvaloval vraždu a vyhrožoval vyvražděním chomutovských Romů. Dostal pokutu 15 000 korun

Filip Grznár. (zdroj: Repro YouTube)

S peněžitým trestem 15 tisíc korun odešel od chomutovského okresního soudu kulturista, zápasník MMA, fitness trenér a youtuber Filip Grznár. Soud ho uznal vinným z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a ze schvalování trestného činu. Podle obžaloby Grznár v červnu 2017 v Plzni natočil video, ve kterém schvaluje vraždu z května 2017 v Chomutově. Informuje o tom iDnes.cz. Grznár s pokutou nesouhlasí, na místě se proti verdiktu odvolal. Případem se bude Krajský soud v Ústí nad Labem.

Grznár se hájí také tím, že video vzniklo jako reakce na určitou situaci, o které neměl až tolik informací. „Jen jsem věděl, že někdo se postavil se zbraní člověku, který řídil auto a najížděl do lidí. Tedy zbraň proti zbrani. Ani jsem nevěděl, že tam někdo umřel,“ uvedl Grznár. „Nikdo snad nemohl brát vážné, že coby známá osobnost a otec dvou dětí pojedu do Chomutova a někoho tu budu vyvražďovat. To je absurdní,“ dodal.

„Nemyslím si, že krajský soud přesvědčíme, ale určitě přesvědčíme vyšší instance, Nejvyšší či Ústavní soud, kam jsme připraveni se obrátit. V této věci jde o svobodu slova a také o to, jestli je možné v umělecké tvorbě použít něco, co v kontextu evidentně vyznívá jako nadsázka,“ uvedl Grznárův obhájce Jan Varga.

Vražda v Chomutově

Na tamním sídlišti zastřelil již odsouzený Petr Benda řidiče dodávky. Benda za to dostal 10 let. Podle zjištění serveru Romea.cz došlo k hádce mezi dvěma Romy. Na to měl z domu vyjít další muž, který není Rom, a začal střílet. Podle svědků bylo vystřeleno 6 až 8 výstřelů.

"Oni byli na diskotéce a když se vrátili, tak došlo k nějaké hádce. Ten muž, co později střílel, na ně už v baráku křičel, ať jsou zticha a nedělají hluk. Odešli dolů před barák, kde hádka pokračovala. Jeden z nich pak nastoupil do auta, hádka však stále pokračovala. Pak přišel muž se zbraní a začal po všech střílet. Střelec nebyl Rom. Jeden Rom skočil do křoví, další žena se stačila schovat také. On zastřelil muže v autě a postřelil ještě psa, který byl na místě. Nevystřelil jen jednu ránu, vystřelil jich několik," popsal serveru Romea.cz incident jeden ze svědků.

Další svědkyně serveru Romea.cz potvrdila, že došlo k hádce mezi dvěma příbuznými Romy. "Ten Čech, který střílel do toho nebyl vůbec zainteresovaný. Oni se hádali mezi sebou. Byla tady ještě máma toho zastřeleného, která mu říkala ať se přestanou hádat," popsala tragickou událost serveru Romea.cz přímá svědkyně. "Střelec vyšel z baráku a zařval na kluka v autě 'Drž už tu černou hubu, ty zmrde cikánskej' a okamžitě střílel. Prvním výstřelem zabil psa a pak zastřelil toho kluka v autě. On je bývalý bachař a věděl kam střílí, byl trénovaný," dodala pro server Romea.cz svědkyně s tím, že mu zřejmě naboural jeho auto.

Některá média tvrdí, že později zastřelený mladík najížděl i do dalších lidí. Svědkyně incidentu to však odmítá. "Tady nikdo nebyl. Tady byli jen ti dva co se hádali a později přišla matka jednoho z nich, která se to snažila uklidnit. A pak tady chvíli byla i další Romka, ale ta se schovala. Jinak všichni to sledovali z oken nebo balkonu," uvedla pro server Romea.cz svědkyně.

Schvalování vraždy

Několik dní po útoku zveřejnil Grznár na svém profilu na Instagramu video, ve kterém střelbu schvaloval.

„Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to,“ řekl doslova Grznár ve zmíněném videu.

Grznár je znám svým nevybíravým slovníkem, agramatickým písemným projevem, užíváním pervitinu či oblibou neonacistické oděvní značky Thor Steiner. Na jednom ze svých videí si ke cvičení přizval též xenofobního a populistického politika Tomia Okamuru.