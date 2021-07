Kumar Vishwanathan: Zájem o vakcínu pozvolna stoupá. Mobilní týmy zdravotníků vyrazily očkovat Romy do odlehlých a vyloučených lokalit

Mobilní očkovací tým 29. 7. 2021 v Ostravě - Přívoze (FOTO: Vzájemné Soužití)

Mobilní očkovací tým včera poprvé vyrazil do sociálně vyloučených lokalit, konkrétně do lokality Ostrava - Přívoz. Během dvou hodin zdravotníci naočkovali 10 Romů, což pokládá ředitel Vzájemného soužití Kumar Vishwanathan za úspěch. Do lokalit očkovací tým vyslala Fakultní nemocnice v Ostravě a Moravskoslezský kraj.

Podle pokynů Ministerstva zdravotnictví by měli zajíždět především do vyloučených lokalit s romskou menšinou. Očkování v terénu je především určené pro lidi žijící daleko od očkovacích center nebo pro ty, kteří nejsou natolik zdatní v používání moderních technologii a registrace jim činila v uplynulých měsících problém.

Kumar Vishwanathan: "Deset očkovaných považuji za úspěch, protože lidé jsou stále masírování na sociálních sítích dezinformacemi o koronaviru, respirátorech a o očkování. A bohužel těmto nesmyslům někteří Romové stále ještě věří."

První zastávkou mobilního očkovacího týmu do vytipované vyloučené lokality se stala Ostrava - Přívoz, kde se na jaře nakazilo koronavirem několik rodin. Výjezdu předcházelo jednání zástupců vedení Fakultní nemocnice Ostrava, moravskoslezského krajského úřadu a zástupců organizací, které dlouhodobě pracují se sociálně znevýhodněnými lidmi.

Do sanity zaparkované okolo třetí hodiny na konci Jílové ulice mohli zájemci přijít bez předchozí registrace a objednání. Na místě byl připravený tříčlenný tým zdravotníků, kteří lidem vysvětlovali, proč je důležité se nechat očkovat proti onemocnění covid-19. O vakcinaci projevilo zájem deset Romů.

„Deset očkovaných považuji za úspěch, protože lidé jsou stále masírování na sociálních sítích dezinformacemi o koronaviru, respirátorech a o očkování. A bohužel těmto nesmyslům někteří Romové stále ještě věří,“ řekl pro zpravodajský server Romea.cz Kumar Vishwanathan z organizace Vzájemné soužití a dodal, že se od včerejšího dne ozývají i Romové z dalších ulic Přívozu jako je například Palackého, kteří by se chtěli nechat očkovat.

„Romové se mohli rozhodovat mezi vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech nebo jednorázovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson. Volili Pfizer, protože mají v rodině už někoho, kdo je touto vakcínou naočkovaný a mají k ní tudíž větší důvěru,“ dodal Vishwanathan.

Zdravotníci se zároveň dohodli s očkovanými na termínu a organizaci vakcinace druhou dávkou.

„Obavy byly, ale snažili jsme se je rozptýlit. Lidé nám popisovali své zdravotní problémy a my jsme je s nimi individuálně vyhodnotili,“ shrnula dvouhodinou práci v terénu pro Moravskoslezský deník lékařka Petra Klimčíková.

Podle Kumara Vishwanathana není smyslem výjezdů mobilních týmu pouze samotná vakcinace, ale také edukace, protože stále ještě někteří nemají o současné epidemiologické situaci dostatek relevantních informací.

Krajský úřad podle Vishwanathana přislíbil, že do lokalit vyšle příští týden praktické lékaře, ke kterým lidé z ubytovny na Zábřehu, Na liščině, Muglinova a Jílové za lékařskou péčí docházejí a důvěřují jim. Vishwanathan si od toho slibuje, že se počet zájemců o očkování bude postupně zvyšovat.

Příští týden vyjedou do odlehlejších lokalit i další tři pilotní mobilní týmy. V úterý a ve středu budou očkovat zájemce například v Jablunkově, Vítkově a Osoblaze. Očkovací týmy možná vyjedou přímo do terénu také do odlehlých oblastí Olomouckého kraje, například na Jesenicko.