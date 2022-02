Kvalitnější podpora sociálně znevýhodněných žáků by byla prospěšná pro celou společnost. Stát by v budoucnu ušetřil na sociálních dávkách

Ilustrační FOTO: Amnesty International ČR

Současná podpora sociálně znevýhodněných dětí ve vzdělávání je nedostatečná. Na on-line setkání s novináři to řekli zástupci neziskové organizace Nová škola, která se podporou vzdělávání těchto dětí zabývá. Podle nich by stát měl lépe podporovat zapojení asistentů pedagoga i do pomoci dětem s učením doma a snažit se o lepší nastavení spolupráce učitelů a asistentů. Pokud by stát do asistentů investoval víc peněz, mohl by později výrazně více ušetřit například na dávkách v nezaměstnanosti, řekl metodik organizace Zbyněk Němec. Lepší podpora sociálně znevýhodněných by tak podle organizace byla prospěšná pro celou společnost.

Mezi sociálně znevýhodněné děti patří Romové a další žáci ze sociálně vyloučených lokalit, ale i děti z rodin samoživitelů nebo rodičů, kteří mají nízké vzdělání, neumí dobře česky, jsou chudí nebo příliš zaměstnaní, uvedl Němec. Poukázal na to, že v ČR je podle studie organizace Člověk v tísni a Univerzity Palackého v Olomouci až 140.000 žáků se sociálním znevýhodněním. Z nich 35.000 má závažné problémy ve vzdělávání, kvůli kterým by potřebovali pomoc asistenta pedagoga. Pedagogicko-psychologické poradny přitom loni evidovali podle dat ministerstva školství těchto žáků asi 17.200, tedy asi polovinu, řekl. V základních školách v ČR je přibližně 960.000 žáků.

Podle organizace Nová škola je proto potřeba usilovat o to, aby se podpora žáků se sociálním znevýhodněním zlepšila. Pomohla by lepší dostupnost asistentů pedagoga a jejich práce i mimo školu, uvedl Němec. Jde podle něj například o to, aby asistenti komunikovali i s rodiči dětí nebo pomáhali žákům s domácími úkoly. Vylepšit je zároveň potřeba i to, aby učitelé věděli, jak přesně mají s asistenty spolupracovat, dodal.

Romistka Barbora Šebová zdůraznila, že podpora znevýhodněných žáků může být přínosem pro celou společnost. Žáci, kterým asistenti ve vzdělávání pomáhají, se podle ní učí lépe. Asistentka, která pro Novou školu spolupracuje na dohodu o provedení práci, dostává za práci se znevýhodněným žákem kolem 4400 korun za měsíc, uvedla. Kdyby asistentka s dítětem takto pracovala celou povinnou školní docházku, vyšlo by to na 396.000 korun. Nezaměstnaný člověk přitom podle studie z roku 2016 vyšel stát na 207.000 korun ročně kvůli dávkám v nezaměstnanosti nebo výpadku příjmu z daní, doplnil Němec. V případě, že by se podařilo díky asistentům zlepšit vzdělávání sociálně znevýhodněných, a zabránit tak jejich budoucí nezaměstnanosti, stát by na tom v budoucnu vydělal, shrnul.

Podle zástupců Nové školy je v českém školství problém, že svaluje odpovědnost za vzdělávání do velké míry na rodiče.

"Česká škola počítá s tím, že do školy přijdou děti z rodiny, kde rodiče pomůžou dětem s domácím úkolem, v případě nemoci se s dítětem vše doučí, a když je potřeba zaplatit školu v přírodě, tak to zaplatí," řekl. Systém podle něj není vůbec připraven na děti, které takové rodinné zázemí nemají.