Kvůli popírání zvěrstev v táboře v Letech u Písku dostal Olšer půlroční podmínku. Na dezinformačním serveru Aeronet je článek stále dostupný

Obvodní soud Prahy 1 uznal kontroverzního spisovatele a blogera Břetislava Olšera vinným ze spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Koncem roku 2018 jakožto vedoucí redakce dezinformačního webu Rukojmi.cz zveřejnil článek, v němž zpochybňuje a zlehčuje zvěrstva, která se děla v někdejším koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Velkou část textu tehdy Olšer, kterého web Manipulatori.cz označil za "trolla měsíce", převzal z dalšího dezinformačního portálu AE News na doméně Aeronet.cz. Za popírání nacistického genocidia podala organizace ROMEA jak na Olšera, tak na provozovatele Aeronet.cz v listopadu 2018 trestní oznámení.

Článek zveřejněný Olšerem, a předtím také portálem AE News, obsahuje například výzvu k následování konceptu koncentračního tábora, jakým byl ten v Letech u Písku.

Obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek serveru Romea.cz sdělil, že Olšerovi byl "uložen trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 12 měsíců. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 12. 11. 2019 (tato osoba je tedy pravomocně odsouzena za publikaci předmětného článku na zmíněném serveru)".

"Projekt pracovního tábora v Letech stojí i dnes za úvahu, jestli by nemělo význam naučit i dnešní Cikány socializaci a pracovním návykům v podobně koncipovaném zařízení, kde by se Cikáni naučili základům života a práce, stávat ráno v 5 hodin do práce, obsluhovat stroje ve fabrice, pracovat, vydělávat peníze, platit za inkaso, nájem a energie ze svého, a ne ze sociálních dávek, prostě žít a pracovat jako dolních 10 milionů občanů České republiky. Pracovní tábory by i dnes měly svoji výchovnou roli a funkci a na KZ Lety se musíme tedy dívat historicky jako na pokus protektorátní vlády, jak naučit kočovné Cikány práci a socializaci s většinovou společností," píše se například v článku, který je stále dostupný na portálu AE News

Dalším křiklavým příkladem popírání genocidia je například pasáž: "Tábor Lety by měl být historickým odkazem na nezdařený pokus resocializace Cikánů a jejich změnu života od kočovného potulování a krádeží k usazenému životu a poctivé práci. Zatahování nacistů a holokaustu do historie tábora, který nebyl obehnán ostnatými ploty a kde měli dozor jen čeští četníci, je brutální a neomluvitelné zkreslování historie našeho vlastního státu."

V případě portálu AE News ovšem nebyl pachatel dopátrán, a případ byl proto odložen. Autorem článku, kvůli němuž ROMEA podala trestní oznámení, je osoba vystupující pod označením VK, zkratka pro "Vedoucí kolotoče". Jde zřejmě o dlouho utajovaného dezinformátora, jehož totožnost nezávisle na tomto vyšetřování odhalili novináři České televize z pořadu Reportéři ČT.

"Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 tr. zákoníku, přičemž ani přes obsáhlé prověřování, v jehož rámci byly činěny i úkony mezinárodní právní pomoci, se nepodařilo zjistit pachatele tohoto trestného činu. Policejní orgán proto věc odložil podle § 159a odst. 5 tr. řádu. Dozorový státní zástupce po přezkoumání policejního spisu pak tento postup policejního orgánu akceptoval," uvedl pro server Romea.cz Jan Lelek.

Tábor v Letech byl v srpnu 1940 protektorátními úřady zřízen jako tzv. "kárný pracovní". Takto byl označován zhruba rok a půl. V lednu 1942 se tábor v Letech (a také tábor v Hodoníně u Kunštátu) změnil na tábor sběrný – tedy tábor určený ke zkoncentrování osob, které se znelíbily nacistickému režimu. Od té doby do května 1943 táborem v Letech prošlo 1308 Romů, a to i velmi malých dětí. Minimálně 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 lidí skončilo v Osvětimi. Nacisté takto vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.