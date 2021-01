Liberec dá milion na exkurze do míst spjatých s holocaustem

Liberec rozdělí letos mezi své základní školy milion korun. Půjde o mimořádný příspěvek na exkurze žáků sedmých a osmých tříd do míst, která souvisejí s holokaustem a nacistickým vražděním.

Náměstek primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) uvedl, že iniciativa města je reakcí na události z posledních dnů. Konkrétně zmínil sáňkování na pietním území Památníku Lidice z minulého víkendu nebo připnutí žluté šesticípé hvězdy s nápisem Neočkovaný při protivládní demonstraci před dvěma týdny, což považuje za zneuctění židovské symboliky.

"Tady je zjevné, že tím postupným se vzdalováním v čase od druhé světové války se rozvolňují kontextové situace," uvedl Langr. Příspěvek chce Liberec vyplácet školám i v dalších letech. Na jednoho žáka by to mělo být zhruba 500 korun. Letos budou peníze určené pro téměř 2100 dětí z 87 sedmých a osmých tříd po celém Liberci.

"Tím ta investice do vzdělávání doznává jednoznačně velký smysl," uvedl Langr. Na ředitele škol chce apelovat, aby žáci ze sedmých tříd na exkurze vyjeli do Lidic, Terezína i dalších míst spojených s holokaustem na českém území. Žáci z osmých tříd by podle něj mohli navštívit Osvětim.

"Tam si myslím, že děti už mohou být připravené po všech stránkách na šokující zážitek z bývalého vyhlazovacího tábora," dodal.