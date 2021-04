Lidé si více osvojují děti včetně těch romských

Ilustrační foto: Pixabay

Narůstá zájem o opuštěné či ohrožené děti. V Libereckém kraji se zvýšil počet žadatelů o svěření nezletilých do pěstounské péče. Lidé si také častěji osvojují děti hendikepované nebo z etnických menšin. Informuje o tom Mladá fronta Dnes.

Krajský úřad aktuálně zveřejnil statistiku, jež praví, že loni obdržel celkem padesát žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče. Oproti roku 2019 je to nárůst o devět žádostí. Převažuje zájem o pěstounskou péči. Třicet žádostí se týkalo osvojení, čtrnáct zařazení do evidence pěstounů a šest do kartotéky pěstounů na přechodnou dobu.

Náměstek hejtmana Petr Tulpa říká, že lidé jsou čím dál častěji ochotní se ujmout dětí různým způsobem znevýhodněných. „Novou rodinu nalezlo sedm dětí romského, poloromského a bulharského původu. U pěstounské péče patřilo devět z dvaceti dětí k romské nebo napůl vietnamské menšině a v jednom případě se podařilo umístit dítě s Downovým syndromem. Pokud by to znamenalo začátek boření mýtů, byla by to skvělá zpráva,“ svěřuje se Tulpa a dodává, že snaha lidí poskytnout náhradní rodinnou péči dítěti z etnické menšiny meziročně zdvojnásobila.

V roce 2020 získalo náhradní rodinnou péči prostřednictvím Libereckého kraje 39 dětí. U devatenácti dětí šlo o osvojení a u dvaceti o pěstounskou péči.